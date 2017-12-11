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Общество

Спикер Думы поздравил Людмилу Алексееву с присуждением госпремии

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
Спикер Госдумы поздравил главу Московской Хельсинкской группы Людмилу Алексееву с присуждением ей госпремии за правозащитную деятельность. Вячеслав Володин лично приехал домой к старейшей правозащитнице и обсудил с ней деятельность фонда "Справедливая помощь Доктора Лизы".
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил главу Московской Хельсинкской группы Людмилу Алексееву с присуждением госпремии за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности и обсудил с ней деятельность фонда "Справедливая помощь", сообщила Алексеева.

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"Чтобы меня не вытаскивать из дому, он пригласил несколько членов попечительского совета ко мне", – сказала правозащитница "Интерфаксу".

Вместе со спикером в гости к Алексеевой пришли глава Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов, экс-уполномоченный по правам человека в Москве Александр Музыкантский и руководитель фонда Ксения Соколова.

Сегодня, 11 декабря президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому Государственная премия за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности 2017 года присуждена главе Московской Хельсинкской группы Людмиле Алексеевой.

Людмила Алексеева. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya

Фонд "Справедливая помощь" был создан известной правозащитницей и благотворителем Елизаветой Глинкой, известной как Доктор Лиза. С момента начала конфликта на Украине она регулярно посещала Донбасс с гуманитарными акциями и для эвакуации больных детей.

Основательница фонда погибла 25 декабря 2016 года во время крушения самолета Ту-154 Минобороны, который направлялся в Сирию. В конце мая ее фонд официально сменил название и теперь в нем отражено имя основателя: "Справедливая помощь Доктора Лизы".

Известно, что Вячеслав Володин оказывает помощь благотворительному фонду, созданному Доктором Лизой. В начале этого года сообщалось, что спикер Госдумы переведет на счет организации пять миллионов рублей.

Автор: Александр Комаров11 декабря 2017, 20:47

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