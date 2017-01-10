Как курильщики убивают экономику

Расследование крушения Ту-154 Последние дни Обамы Должников лишат единственного жилья Дом-2 Новый год 2017
Экономика

Украинские свиньи вымрут к середине 2017 года

Страна сократила производство и экспорт свинины из-за заражения вирусом африканской чумы

Экономика

Названы подорожавшие сильнее всего продукты

В 2016 году рекордсменом по росту цены стало масло
партнеры
Среда 11 января
Лента новостей
22:00
Известная российская модель рассказала об угрозах
21:37
Исаакиевский собор отдадут РПЦ
21:30
Невеста пыталась выкрасть жениха из тюрьмы в чемодане
21:18
Отделение Сбербанка эвакуировали на севере Москвы
21:17
Топ-5 брендированных смартфонов класса люкс
21:09
В Москве жилой дом затопило горячей водой
20:51
Умер ученый и политик Алексей Яблоков
20:35
В год Петуха произойдет свадебный бум
20:28
В Москве в детском центре вспыхнул пожар
20:23
Борис Джонсон удивил заявлением о России
20:09
Савченко скрыла второй список пленных украинцев
19:53
Любительницы #сказочноебали
19:41
На юго-западе Москвы маршрутка столкнулась с автобусом
19:22
ОНФ поможет россиянам жить в комфорте
19:21
Названы причины ЧП с самолетом "Аэрофлота"
19:18
Почему разочаровал новый сезон "Шерлока"
19:16
В США неизвестный захватил заложников в банке
19:09
Юлия Высоцкая стала неузнаваемой (фото)
19:01
Умер бывший президент Германии
18:53
Швеция побоялась воевать с Россией
18:51
Подводник впал в кому после плавания в бассейне
18:28
Как российская золотая молодежь кутит в Куршевеле
18:28
Милиционер-маньяк затмил Чикатило и Пичушкина
18:18
Самые горячие фото Яны Кудрявцевой
18:13
Современные технологии добрались до российских судов
17:58
Брейвик показал судье зигу (фото)
17:56
Улюкаева отняли от няни
17:44
Букингемский дворец о смерти Елизаветы
17:39
Раскрыты детали новых санкций против России
17:04
Голый альпинист покорил Сеть (видео)
17:02
Полиция осчастливила Ким Кардашьян
16:57
В центре Москвы произошел пожар
16:54
Кадыров проклял Сталина и поблагодарил Хрущева
16:33
Москва готовит ответ на визовый финт Минска
16:27
У беременной Гордон появилась зависимость
16:15
В Великобритании объявили о смерти Елизаветы II
16:01
Как Мару Багдасарян "спасли" от махания метлой
15:50
Молодая жена Джонни Деппа: Я хочу вернуть свою жизнь!
15:45
Звезда "Мажора" отказывается жениться на матери своего ребенка
15:39
Бывшую жену Пьехи высмеяли за хэштег #сказочноеБали
15:37
Чем украинцев напугал "Отель Элеон"
15:23
"Мажора с автоматом" арестовали на два месяца
15:21
Наплевавшая на СБУ Савченко опубликовала списки пленников
15:09
Сын сорвал планы Ксении Собчак
15:05
Волочкова стыдливо прикрыла "живот-тряпочку"
15:01
Погибшего в метро пассажира под поезд толкнули друзья
14:58
Под Москвой машина с мертвым водителем влетела в остановку
14:49
Значение имени Светлана
14:44
Уходящая американская администрация бьется в агонии
14:36
"Обама вяжет шапочки для "марша кисок"
14:28
Десять человек отравились газом в Подмосковье
14:04
Харламов прошел курс терапии в Швейцарии
14:02
Кремль подвел черту под правлением Обамы
13:51
Ангарский маньяк-милиционер признался в 82 убийствах
13:50
ВКС России в Сирии выполнили поставленную Путиным задачу
13:44
Микки Рурк заговорил по-русски и оскорбил мужа Ким Кардашьян
13:44
Мишель Обама стала соперницей Мадонны
13:22
Янукович сошелся с моделью Playboy
13:19
Володин позитивно оценил поправки для принятия социальных законов
13:18
Звезда "Холостяка" высмеяла подопечных Меладзе и Бузову
13:15
Как выглядят постаревшие участницы золотого состава "ВИА Гры"
13:06
Спикер Госдумы встретится с главой ПАСЕ в январе
13:04
Житель Вологодской области убил друга при попытке вывести из запоя
12:56
Чиновники настучали на Улюкаева
12:56
Единственного сына Кустинской убила любовница
12:55
Володин диагностировал истерику у администрации Обамы
12:51
ФИФА увеличит число участников чемпионата мира
12:47
Минобороны возмущено "разгадкой" крушения Ту-154
12:29
Москвич-романтик украл статую из парка ради любимой
12:21
Российские кибервойска вошли в топ мировых лидеров
12:10
В Подмосковье мужчина погиб при игре в русскую рулетку
12:09
Глюк'Ozа в откровенном купальнике перещеголяла Волочкову
12:08
Дэвид Духовны вернулся в "Твин Пикс"
12:08
У Порошенко возникли проблемы из-за бизнеса в России
11:59
На пустыре в Москве нашли присыпанный землей труп
11:43
Курильщиков вылечит государство
11:35
Роналду впервые после гей-скандала вышел в свет с подругой
11:33
Сотрудник "Почты России" крал смартфоны из посылок москвичей
11:23
Захарова втянулась в скандал Трампа и Стрип
11:16
Цыганова и Снигирь осуждают даже близкие
11:12
Татьяна Навка показала повзрослевших дочерей
10:56
Как у должников будут отбирать единственное жилье
10:45
Очерненного биатлониста Логинова оставили в запасе сборной России
10:43
В Китае нашли гробницу династии Мин
10:37
Барзиков ушел из "Дома-2"
10:17
У беременной Полины Гагариной сдали нервы
10:13
Джоли и Питт дали друг другу шанс
10:08
Оголившаяся гонщица Багдасарян удивлена скандалом
10:05
Москвич застрелил любовницу и покончил с собой
09:53
В Москве курсант упал с 25-го этажа во время вечеринки
09:44
Отношение к Варум изменилось после ее слов
09:27
Житель Урала пытался поменять обручальное кольцо на права
09:11
Чемпион Европы погиб в ДТП под Кемерово
09:02
Максим Аверин поразил роскошной шевелюрой
08:57
Исинбаева восхитила своим видом на премии
08:39
Суровые российские летчики довели пилотов США
08:39
Раскрыта тайна крушения Ту-154
08:34
Проклову обругали за романы с женатыми актерами
08:30
Пенсионер умер в очереди в ресторане KFC на северо-западе Москвы
08:26
Жасмин: Без камер Пугачева ведет себя лучше
партнеры

Самое читаемое

Пугачева без макияжа и в джинсах поразила худобой
Тарасов празднует развод с Бузовой
Личная драма Александра Панайотова на "Голосе"
Божена Рынска сбежала из России после скандала с Ту-154
"Опухшую" Анну Семенович высмеяли за фото без макияжа
Экономика

Как курильщики убивают экономику

Фото: GLOBAL LOOK press
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) совместно с Национальным институтом онкологии США оценили ущерб мировой экономики от курения. Как выяснилось, он составляет более одного триллиона долларов в год, сообщает агенство Reuters.
прочитано 1241 раз

По мнению экспертов двух организаций, к 2030 году стоит ожидать увеличения количества смертей от последствий употребления табака, в том числе из-за разного рода онкологических заболеваний. Как отмечают в ВОЗ, вероятнее всего, число смертельных случаев увеличится к указанному времени с шести до восьми миллионов человек в год. При этом львиная доля этих смертей придется на страны с низким уровнем развития экономики и социальной сферы.

ПО ТЕМЕ

Курильщиков вылечит государство

Как россиян отучали от сигарет

В России курильщиков заставят работать дольше

Кроме того, исследователи отметили рост числа курильщиков. При этом в ВОЗ уточнили, что правительства разных стран имеют на руках достаточно рычагов воздействия на ситуацию с табакокурением, однако подобные меры могут оказать негативное экономическое воздействие на экономику некоторых других государств. 

Ранее Министерство здравоохранения России по поручению руководителя ведомства Вероники Скворцовой подготовило новую антитабачную концепцию. Действие программы направлено на снижение смертности от употребления табака к 2025 году и сокращение числа курильщиков.

Помимо прочего, авторы документа предлагают запретить продавать табачные изделия лицам, родившимся после 2014 года, а также курить в коммунальных квартирах, на остановках общественного транспорта и в любых местах, где находятся возражающие против этого граждане. Кроме того, предлагается увеличить рабочий день для курящих сотрудников пропорционально тому времени, которое они затрачивают на потребление табака.

Автор: Иван Поляков10 января 2017, 16:12

комментарии

Политика

Борис Джонсон удивил заявлением о России
Савченко скрыла второй список пленных украинцев
Швеция побоялась воевать с Россией
Кадыров проклял Сталина и поблагодарил Хрущева

Шоу-бизнес

Известная российская модель рассказала об угрозах
Кого Россия отправит на "Евровидение"
Юлия Высоцкая стала неузнаваемой (фото)
Полиция осчастливила Ким Кардашьян

Проишествия

Милиционер-маньяк затмил Чикатило и Пичушкина
Внезапный мороз убил туристов в Гватемале
В Москве полицейские отморозили уши на дежурстве
Схватку дайвера с тупорылой акулой сняли на видео

Lifestyle

Почему разочаровал новый сезон "Шерлока"
Чем украинцев напугал "Отель Элеон"
Мишель Обама стала соперницей Мадонны
Дэвид Духовны вернулся в "Твин Пикс"
Регионы

Погибшего в метро пассажира под поезд толкнули друзья

Трагический инцидент произошел в Санкт-Петербурге

Политика

Москва готовит ответ на визовый финт Минска

На неожиданное решение Белоруссии отреагировали в Кремле
Общество

Букингемский дворец о смерти Елизаветы

Известие о кончине королевы Великобритании встревожило пользователей Сети
Шоу-бизнес

Известная российская модель рассказала об угрозах

Пострадавшая девушка просит защиты от Александра Шарыго

Гороскоп

Илья Авербух женится во второй раз
В год Петуха произойдет свадебный бум
Гипнолог о романтических отношениях Чулпан Хаматовой
Астрологический прогноз с 9 по 15 января 2017 года

Фоторепортажи

Любительницы #сказочноебали
Самые горячие фото Яны Кудрявцевой
Исинбаева восхитила своим видом на премии
Беременную Гагарину на сцене поддерживают танцоры

Спорт

Роналду впервые после гей-скандала вышел в свет с подругой
Очерненного биатлониста Логинова оставили в запасе сборной России
Чемпион Европы погиб в ДТП под Кемерово
Организаторы "Дакара" строят козни против России

Регионы

Названы причины ЧП с самолетом "Аэрофлота"
Погибшего в метро пассажира под поезд толкнули друзья
Ангарский маньяк-милиционер признался в 82 убийствах
Новый аэропорт даст толчок развитию Саратова
+18 © 2016 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru