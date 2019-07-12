Обнаружены три неизданных сценария Стэнли Кубрика

В Великобритании обнаружили неизданные рукописи кинорежиссера Стэнли Кубрика. Об этом сообщает зарубежное издание The Guardian. Незаконченные сценарии носят названия "Женатый мужчина", "Идеальный брак" и "Ревность". Кинорежиссер работал над ними в 1954-м и 1956-м годах, когда переживал трудности в отношениях со второй женой.
По словам ведущего специалиста по творчеству Стэнли Кубрика, рукописи находятся в доме режиссера. "Это огромное количество материала, о котором мы раньше не знали", – отметил Натан Абрамс. Профессор уверен, что идеи, содержащиеся в этих записях, получили свое развитие в картине "С широко закрытыми глазами".
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