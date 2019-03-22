Не стало звезды фильма "Молодая гвардия"

Российская и советская актриса Маргарита Жарова ушла из жизни после продолжительной болезни, сообщает RT со ссылкой на сайт Союза кинематографистов. Звезде фильма "Молодая гвардия" было 93 года.
Маргарита Жарова снялась более чем в 80 кинолентах. Телезрителям запомнилась по фильмам "Доброе утро", "К Черному морю", "Неподдающиеся", "На семи ветрах". С 50-х годов прошлого века и до последних дней она служила в московском Театре киноактера, отмечает Life.
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