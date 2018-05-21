Известного художника нашли мертвым в собственном доме

В США в возрасте 97 лет в собственном доме в городе Олд Гринвич (штат Коннектикут) ушел из жизни известный художник Билл Голд, пишет "Газета.ru". Он создал афиши для таких картин, как "Заводной апельсин", "Касабланка" и "Изгоняющий дьявола".
Представитель семьи Голда отметил, что смерть художника наступила по естественным причинам. Подробности произошедшего не уточняются.
What an extraordinary body of work.— Don Winslow (@donwinslow) 21 мая 2018 г.
RIP Bill Gold. pic.twitter.com/AGEQNLIGJK
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