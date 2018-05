Известного художника нашли мертвым в собственном доме

В США в возрасте 97 лет в собственном доме в городе Олд Гринвич (штат Коннектикут) ушел из жизни известный художник Билл Голд, пишет "Газета.ru". Он создал афиши для таких картин, как "Заводной апельсин", "Касабланка" и "Изгоняющий дьявола".

Представитель семьи Голда отметил, что смерть художника наступила по естественным причинам. Подробности произошедшего не уточняются.

What an extraordinary body of work.



RIP Bill Gold. pic.twitter.com/AGEQNLIGJK