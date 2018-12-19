Умер заслуженный артист России

18 декабря в возрасте 66 лет ушел из жизни актер Малого театра, заслуженный артист России Олег Мартьянов, передает портал Teleprogramma.pro. В Малый театр он пришел сразу после окончания Щепкинского училища. За свою 45-летнюю карьеру актер ни разу не менял место работы.

"Когда уходят такие люди – красивые душой, красивые внешне, любящие, отзывчивые... У него талант был во всем… Хочется сказать: как жаль, как плохо, что этого человека не будет с нами. Прости нас, Олег", – цитирует Пятый канал его коллегу, народного артиста Малого театра Александра Ермакова.

Мартьянов снимался и в кино, передает портал "ФедералПресс". Он снялся в таких картинах, как "А вы любили когда-нибудь?", "Черная акула", "Посвящение в любовь". Популярность ему принесла роль Виктора в кинофильме "Голубка".

В театре Мартьянов был задействован почти в 70 постановках, среди которых спектакли по произведениям русских классиков. "Самобытное дарование, блестящие внешние данные и яркий творческий темперамент позволили артисту исполнить на старейшей драматической сцене множество ролей отечественного и зарубежного классического репертуара", – цитирует "Царьград" сообщение Малого театра.