Дочь Георгия Буркова обвинила врачей в его смерти

Сердце заслуженного артиста России​, кинорежиссера и писателя Георгия Буркова остановилось 19 июля 1990 года. Последняя роль, которую так и не исполнил великий актер, – в "Небесах обетованных" у Рязанова.

"Печки-лавочки", "Калина красная", "Они сражались за Родину", "Зигзаг удачи", "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Служебный роман", "О бедном гусаре замолвите слово", "Жестокий романс" – вот далеко не полный перечень фильмов с участием всенародно любимого советского актера. Все коллеги сходились в одном: у него талант от Бога, напоминает "Собеседник".

Георгий Бурков родился в 1933 году в глубокой провинции, в Перми, и прожил яркую жизнь. Но речь не о его карьере, а о трагедии, в результате которой актер так и не оправился. Как утверждает актриса Мария Буркова, в гибели ее отца виноваты врачи.

По воспоминаниям Марии, летом 1990 года Бурков готовился к съемкам в фильме Эльдара Рязанова "Небеса обетованные". Но в один из июльских дней он неаккуратно потянулся за книгой на верхней полке, облокотившись на журнальный столик на колесах, и упал, сломав бедро. На тот момент Георгию Буркову было уже 57 лет, для мужчины это еще не возраст. Он вроде пошел на поправку, но потом состояние ухудшилось. Его перевели в реанимацию. 19 июля 1990 года сердце актера остановилось.



Дочь артиста считает, что основная проблема Георгия Буркова – курение. "У него из-за курения были слабые сосуды. Врачи упустили тромб, который образовался после операции, по их вине это случилось... Во-первых, к операции его толком не подготовили. При переломе берцовой кости у него была жировая тромбоэмболия. У меня злости даже нет. Ведь тогда вся медицина была такая. Это сейчас тромбы быстро отлавливают. Папа лежал в палате с каким-то офицером. Ночью ему стало плохо, а рядом никого из медперсонала не было. Этот офицер еле докричался до медсестры", – вспоминает актриса.

Мария Георгиевна верит, что смерти нет. Она помнит отца, он ей даже снится.



"Совсем недавно приснился сон, что мы вместе с папой снимаемся в кино, а за камерой был мой сын. Папа улыбался. Поняла, что это знак. Все равно знаю, что отец сейчас с нами. Иногда подхожу к папиному портрету и прошу: "Помоги, подскажи". Потом попадаю на фильмы с его участием. У нас какая-то одновременно мистически странная и реальная любовь с продолжением..." – говорит Мария Георгиевна.

