В Петербурге похоронили писателя Даниила Гранина

В Санкт-Петербурге похоронили известного писателя и участника Великой Отечественной войны Даниила Гранина. Прощальная церемония состоялась на Комаровском кладбище.

Могила писателя находится рядом с тем место, где была похоронена его жена Римма. Напомним, Гранин скончался в начале июля в реанимации одной из местных больниц.