В Петербурге похоронили писателя Даниила Гранина

В Санкт-Петербурге похоронили известного писателя и участника Великой Отечественной войны Даниила Гранина. Прощальная церемония состоялась на Комаровском кладбище.
Могила писателя находится рядом с тем место, где была похоронена его жена Римма. Напомним, Гранин скончался в начале июля в реанимации одной из местных больниц.
Отец жениха не одобряет этот брак, поэтому на торжестве отказался присутствовать
Об этом рассказала его супруга Елена в соцсети Facebook
Она рассказала об этом в соцсети Instagram
Из-за него на саммите остался неразрешенным вопрос по климату