Пять ломающих психику фильмов Стенли Кубрика
"С широко закрытыми глазами"
Выход эротического триллера "С широко закрытыми глазами" сопровождался множеством скандальных слухов. Особенный интерес прессы подогревал тот факт, что главные роли в ней исполнили Николь Кидман и Том Круз, которые на тот момент еще были женаты.
В центре сюжета – история семейной пары, которая переживает кризис в отношениях и, естественно, в сексе. Чтобы как-то подогреть свою интимную жизнь, главный герой отправляется на поиски ярких и опасных переживаний.
"Цельнометаллическая оболочка"
Военная драма рассказывает об американской базе подготовки новобранцев корпуса морской пехоты. Жесткая, бесчеловечная система должна превратить домашних, наивных юношей в хладнокровных убийц, которых отправят на войну во Вьетнам.
"Сияние"
Эта картина Стенли Кубрика, пожалуй, одна из самых страшных в жанре "хоррор". Главный герой фильма в исполнении Джека Николсона приезжает вместе с женой и сыном в мертвый сезон в отель, чтобы поработать там смотрителем. Однако в гостинице начинают происходить весьма странные вещи и мужчина постепенно сходит с ума.
"Заводной апельсин"
Криминальная драма о подростке с асоциальным поведением стала настоящим шедевром и визитной карточкой Стенли Кубрика. Главный герой фильма – юноша, которому чужды любые человеческие чувства. Со своей бандой он безжалостно совершает убийства и изнасилования. Однако, попав в тюрьму, подросток становится подопытным в необычном эксперименте, цель которого – исправление его характера.
"Лолита"
Все мы помним знаменитую экранизацию романа Владимира Набокова режиссера Эдриана Лайна, однако первым кино на эту тему решился снять именно Стенли Кубрик. Лента получилась смелой и откровенной для своего времени. Причем режиссеру удалось "зацепить" зрителя вовсе не сексуальными сценами, а интеллектуальной игрой, в которой он разоблачает главного героя-педофила.
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