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Культура

Пять ломающих психику фильмов Стенли Кубрика

Кадр из фильма "С широко закрытыми глазами"
26 июля родился один из самых великих режиссеров XX века Стенли Кубрик. Его фильмы вызывают массу противоречивых и ярких эмоций – они пугают, удивляют и восхищают. Dni.Ru решили вспомнить наиболее шокирующие киноработы мастера.
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"С широко закрытыми глазами"

Выход эротического триллера "С широко закрытыми глазами" сопровождался множеством скандальных слухов. Особенный интерес прессы подогревал тот факт, что главные роли в ней исполнили Николь Кидман и Том Круз, которые на тот момент еще были женаты. 

В центре сюжета – история семейной пары, которая переживает кризис в отношениях и, естественно, в сексе. Чтобы как-то подогреть свою интимную жизнь, главный герой отправляется на поиски ярких и опасных переживаний. 

"Цельнометаллическая оболочка"

Военная драма рассказывает об американской базе подготовки новобранцев корпуса морской пехоты. Жесткая, бесчеловечная система должна превратить домашних, наивных юношей в хладнокровных убийц, которых отправят на войну во Вьетнам. 

"Сияние"

Эта картина Стенли Кубрика, пожалуй, одна из самых страшных в жанре "хоррор". Главный герой фильма в исполнении Джека Николсона приезжает вместе с женой и сыном в мертвый сезон в отель, чтобы поработать там смотрителем. Однако в гостинице начинают происходить весьма странные вещи и мужчина постепенно сходит с ума.  

"Заводной апельсин"

Криминальная драма о подростке с асоциальным поведением стала настоящим шедевром и визитной карточкой Стенли Кубрика. Главный герой фильма – юноша, которому чужды любые человеческие чувства. Со своей бандой он безжалостно совершает убийства и изнасилования. Однако, попав в тюрьму, подросток становится подопытным в необычном эксперименте, цель которого – исправление его характера.

"Лолита"

Все мы помним знаменитую экранизацию романа Владимира Набокова режиссера Эдриана Лайна, однако первым кино на эту тему решился снять именно Стенли Кубрик. Лента получилась смелой и откровенной для своего времени. Причем режиссеру удалось "зацепить" зрителя вовсе не сексуальными сценами, а интеллектуальной игрой, в которой он разоблачает главного героя-педофила. 

Автор: Рудольф Великолепный26 июля 2017, 15:02

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