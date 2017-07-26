Пять ломающих психику фильмов Стенли Кубрика

26 июля родился один из самых великих режиссеров XX века Стенли Кубрик. Его фильмы вызывают массу противоречивых и ярких эмоций – они пугают, удивляют и восхищают. Dni.Ru решили вспомнить наиболее шокирующие киноработы мастера.

"С широко закрытыми глазами"

Выход эротического триллера "С широко закрытыми глазами" сопровождался множеством скандальных слухов. Особенный интерес прессы подогревал тот факт, что главные роли в ней исполнили Николь Кидман и Том Круз, которые на тот момент еще были женаты.

В центре сюжета – история семейной пары, которая переживает кризис в отношениях и, естественно, в сексе. Чтобы как-то подогреть свою интимную жизнь, главный герой отправляется на поиски ярких и опасных переживаний.

"Цельнометаллическая оболочка"

Военная драма рассказывает об американской базе подготовки новобранцев корпуса морской пехоты. Жесткая, бесчеловечная система должна превратить домашних, наивных юношей в хладнокровных убийц, которых отправят на войну во Вьетнам.

"Сияние"

Эта картина Стенли Кубрика, пожалуй, одна из самых страшных в жанре "хоррор". Главный герой фильма в исполнении Джека Николсона приезжает вместе с женой и сыном в мертвый сезон в отель, чтобы поработать там смотрителем. Однако в гостинице начинают происходить весьма странные вещи и мужчина постепенно сходит с ума.

"Заводной апельсин"

Криминальная драма о подростке с асоциальным поведением стала настоящим шедевром и визитной карточкой Стенли Кубрика. Главный герой фильма – юноша, которому чужды любые человеческие чувства. Со своей бандой он безжалостно совершает убийства и изнасилования. Однако, попав в тюрьму, подросток становится подопытным в необычном эксперименте, цель которого – исправление его характера.

"Лолита"

Все мы помним знаменитую экранизацию романа Владимира Набокова режиссера Эдриана Лайна, однако первым кино на эту тему решился снять именно Стенли Кубрик. Лента получилась смелой и откровенной для своего времени. Причем режиссеру удалось "зацепить" зрителя вовсе не сексуальными сценами, а интеллектуальной игрой, в которой он разоблачает главного героя-педофила.