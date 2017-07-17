Владимир Путин наградил орденом Валентину Талызину

Президент России Владимир Путин наградил орденом актрису театра и кино Валентину Талызину. Соответствующий приказ был опубликован на официальном портале правовой информации.
Артистка получит орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени, передает "Газета.ru". Согласно тексту документа, к награде представлены заместитель генерального директора музея-заповедника "Московский Кремль" Андрей Баталов (орден Дружбы), известный художник Александр Волков (почетное звание "Заслуженный художник России") и другие.
Мужчина откровенно рассказал о взаимоотношениях ведущего и родных певицы
Артистка откровенно про жизнь "под колпаком"
Представитель пресс-службы певицы рассказал об Иване Станкевиче
Певица продолжает будоражить своих фанатов