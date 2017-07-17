В Третьяковской галерее спустя десятки лет открыли внутренний двор

В Москве для всех желающих открыт внутренний двор Третьяковской галереи, сообщается на портале мэра столицы Сергея Собянина. "Прогуливаясь по новому пешеходному маршруту, москвичи могут увидеть задний фасад храма Святителя Николая в Толмачах XVII века. Раньше эту сторону могли видеть только сотрудники музея, поскольку внутренний двор был закрыт", – заявили в пресс-службе градоначальника.

Во внутреннем дворе пройдут работы по благоустройству: там установят урны и лавочки, передает телеканал "360". Планируется, что на этой территории будут проводиться концерты и выставки. Внутренний двор музея был закрыт несколько десятилетий.