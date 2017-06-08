Самые яркие перлы из фильма "12 стульев"
Прошло уже почти полвека, а картина Гайдая продолжает волновать зрителя, снова и снова заставляя смеяться над меткими фразами Остапа Бендера или Кисы Воробьянинова. Незаметно все эти крылатые выражения вошли в нашу повседневную жизнь. Вспомним самые яркие из них.
Почем опиум для народа?
Заседание продолжается! Лед тронулся, господа присяжные заседатели!
Может быть, тебе дать еще и ключ от квартиры, где деньги лежат?
И тут Остапа понесло...
Кто скажет, что это девочка, пусть первым бросит в меня камень!
Скоро только кошки родятся!
Командовать парадом буду я!
Есть еще от жилетки рукава, круг от бублика и мертвого осла уши.
Господа! Господа! Неужели вы нас будете бить?
Поедемте в нумера!
Слушай меня, жертва аборта…
Позвольте, товарищ, у меня все ходы записаны!
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