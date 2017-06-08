Самые яркие перлы из фильма "12 стульев"

46 лет назад, 8 июня в столичном кинотеатре "Россия" состоялся первый показ легендарной картины Леонида Гайдая "12 стульев". Dni.ru решили вспомнить самые яркие цитаты из фильма.

Прошло уже почти полвека, а картина Гайдая продолжает волновать зрителя, снова и снова заставляя смеяться над меткими фразами Остапа Бендера или Кисы Воробьянинова. Незаметно все эти крылатые выражения вошли в нашу повседневную жизнь. Вспомним самые яркие из них.

Почем опиум для народа?

Заседание продолжается! Лед тронулся, господа присяжные заседатели!

Может быть, тебе дать еще и ключ от квартиры, где деньги лежат?

И тут Остапа понесло...

Кто скажет, что это девочка, пусть первым бросит в меня камень!

Скоро только кошки родятся!

Командовать парадом буду я!

Есть еще от жилетки рукава, круг от бублика и мертвого осла уши.

Господа! Господа! Неужели вы нас будете бить?

Поедемте в нумера!

Слушай меня, жертва аборта…

Позвольте, товарищ, у меня все ходы записаны!