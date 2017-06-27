Эрнст дал Николаеву еще один шанс

Еда Секс и отношения Путешествия Премьеры недели Мода и красота

Самое читаемое

Борющаяся с раком участница "Дома-2": Все лекарства бессильны
Состояние Марины Анисиной резко ухудшилось
Подробности свадьбы Голубкиной и Ливанова
Бузову отругали за разврат в Монте-Карло
Лена Миро назвала Пугачеву хабалистой матерью-одиночкой
партнеры
Вторник 27 июня
Лента новостей
22:13
Волосожар и Траньков впервые показали лицо дочки
21:59
В Подмосковье водитель сбил женщину с коляской
21:55
Киркоров пожаловался на новое несчастье
21:52
В Москве на мясокомбинате погиб рабочий
21:48
Российский летчик объяснил массовый побег в Китай
21:37
В Москве ресторан впервые принял в качестве оплаты биткоины
21:26
Десятки человек пострадали при сходе с рельсов поезда в метро Нью-Йорка
21:07
В МГЮА объяснили установку памятной доски Сталину
20:42
Арбитр КХЛ скончался в возрасте 39 лет
20:25
Тесака приговорили к 10 годам колонии
20:24
Старушка кинула на удачу монеты в двигатель самолета
20:20
В Москве при падении с 22 этажа погибли двое рабочих
20:02
Тренер сборной России найден мертвым во Внуково
19:52
АвтоВАЗ похвастался новым дизайном LADA
19:47
Странная связь Ельцина-младшего и внучки Ефремова
19:41
Возняцки полностью обнажилась для журнала
19:04
Бывшая возлюбленная Губина накинулась на его сына
19:01
Под Москвой электричка насмерть сбила женщину
18:43
С выпуском машин для Путина возникли проблемы
18:37
Тренер-педофил из Подмосковья получил 12 лет колонии
18:16
Как часто женщины изменяют в опуске
18:10
Участник прямой линии получил iPhone 7 с Путиным
18:00
"ЕР" поможет обеспечить интернетом отдаленные территории
17:49
Эксперт по делу "пьяного" мальчика сбежал из России
17:43
Крабы убежали из чемодана и прогулялись по аэропорту
17:41
Владимир Путин прибыл в Ижевск
17:32
53-летняя жена порадовала Игоря Крутого смелым бикини
17:23
Правила хорошего брака
17:19
Горбачеву запретили покидать страну
17:07
Московский рынок недвижимости сегодня
17:02
Шокирующие фото сына Елены Яковлевой
16:51
Актер раскрыл подробности БДСМ-драмы с Шурыгиной
16:50
Как уберечься от инсульта
16:41
Захарова прячет живот
16:38
Обнаружена новая опасность кремов от загара
16:25
Тесака признали виновным в нападении на людей
16:17
Беременная Серена Уильямс снялась голой
15:58
Гринева на отдыхе удивила развратной позой
15:54
Издателя журнала "Флирт" отправили в тюрьму
15:51
Два сценария развития событий на Украине
15:48
Как превратить стартап в успешный бизнес
15:35
Раскрыта причина гибели "пьяного" мальчика
15:29
Никита Джигурда: Меня убьют любым путем
15:17
Рудковская едко ответила на насмешки Галкина
15:14
Молодежный форум "Территория смыслов" стартует на Клязьме
15:06
В NASA сняли уникальные кадры заката на Сатурне
14:54
Сеть растрогало семейное видео больной раком женщины
14:51
Киев назвал дату "вторжения" России на Украину
14:47
Кремль ответил обманутому Макрону
14:33
За что Антон Гусев возненавидел Викторию Романец
14:32
"Опекуна" Вороненкова жестоко убили
14:30
Студенты МГИМО убили байкера в Москве
14:21
На Украине раскрыли значение "формулы Макрона"
14:18
Фриске в купальнике разлеглась на пляже
14:15
В Москве пройдет VII Международный фестиваль видеоарта
14:08
Астана оправдалась за демарш против Москвы
14:06
Елизавете II предложили удвоить содержание
14:02
Рецидивист соблазнял подругу угрозами убийства ее дочери
14:01
Володин предложил провести совещание спикеров парламентов Евразии в Европе
13:45
Шурыгиной предложили роль в БДСМ-фильме
13:43
Поклонская показала фото в купальнике
13:25
Google оштрафовали на 2,42 млрд евро
13:22
Михалков сплясал перед юными актрисами и моделями (видео)
13:19
Порноактриса шокировала смертью на съемках
13:03
Родители "пьяного" мальчика настояли на эксгумации
13:02
Как перестать отпугивать мужчин
12:42
Большинство россиян ищут в Сети хреновину
12:42
70-летняя Михалкова похвасталась сексуальными ножками
12:41
Депутат открыл стрельбу из ружья по людям
12:31
Мару Багдасарян пообещали задержать еще раз
12:27
Жена об измене Шнурова: Я о романе не знала, как идиотка
12:14
Найдена необычная замена спиннеру
12:08
Альбина Джанабаева пожаловалась на постоянное вранье сына
12:04
Глава Балашихи ушел в отставку после нагоняя от Путина
11:50
В России закончились Lada
11:43
Ребенок покалечился на глазах воспитателя в детском саду
11:32
Запад унизил Поветкина безосновательно
11:18
Напуганный Порошенко захотел помириться с Путиным
11:17
Муж Боярской показал обвисшую грудь
11:12
Сколько стоит поклониться мощам Николая Чудотворца
11:03
С парковки на западе Москвы угнали Mercedes-Benz за 8,6 млн
10:58
Школьница подсунула сопернице футляр с кислотой
10:56
Педофил ограбил школьницу после надругательства
10:53
Мать погибшей Новоселовой пошла на крайние меры
10:50
Юный зацепер попал в реанимацию после удара током
10:44
В Приморье ребенка убило телевизором
10:33
В Москве обстреляли миллионера
10:32
Международную антинаркотическую конференцию предложили провести в Госдуме
10:20
Совещание спикеров стран Евразии может стать площадкой для обмена опытом
10:15
После разрыва с Романец Гусев вспомнил о самом близком человеке
10:14
На Эльбрусе нашли заблудившегося альпиниста
10:05
Подробности кровавой расправы с детьми в Подмосковье
10:03
Составлен список самых больных регионов России
09:47
Пивовары предложили хитрые ограничения для алкоголя
09:40
Ученые разгадали причину аномалий на Венере
09:30
На севере Москвы у мужчины отобрали семь миллионов
09:30
Пригожин раскрыл секрет Бузовой
09:20
Иран ответил США на новые санкции
09:14
Машины начнут заправлять водорослями
09:08
США заранее обвинили Асада в химической атаке в Сирии
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Рак Михаила Задорнова оказался неизлечим
В МГЮА объяснили установку памятной доски Сталину
Бондарчук отчитала Максакову
Гибель "пьяного" мальчика в ДТП восстановили по секундам
Шепелев об убийстве отца Фриске
Неожиданное заявление помощницы больного раком Задорнова
Культура

Эрнст дал Николаеву еще один шанс

Юрий Николаев и Константин Эрнст. Фото: Dni.Ru
Первый канал запускает новую передачу "Честное слово". Ее ведущим станет известный советский ведущий, актер Юрий Николаев.
прочитано 725 раз

Известно, что ведущий будет вести со знаменитыми и гостеприимными собеседниками задушевные разговоры на дачной веранде. "Всегда улыбчивый и подчеркнуто элегантный" Николаев будет беседовать с ними о творчестве, о семье и детях, о счастье и любви.

ПО ТЕМЕ

Юрий Николаев: Это моя трагедия и боль

Юрий Николаев рассказал о своей болезни

Почему у Юрия Николаева нет детей

"Новая премьера Первого – это теплые… беседы за чаем с баранками обо всем, что людям дорого и что людей волнует", – цитирует материалы пресс-службы телеканала о новой передаче ТАСС. Прокомментировал новость о ней и сам Юрий Николаев.

Обращаясь к зрителям, он подчеркнул, что они десятилетиями встречались в выходные по утрам и дарили прекрасное настроение, "пусть и по разные стороны телеэкрана". "Почему бы не продолжить это наше утреннее общение, нашу утреннюю дружбу? Честное слово!" – сказал он. Премьера передачи состоится 9 июля в 10:30 по мск.

Юрий Николаев — советский и российский теле– и радиоведущий, актер. Народный артист России. С 1975 по 1991 год — постоянный ведущий еженедельной музыкальной программы "Утренняя почта". Непродолжительное время был ведущим новостных программ центрального телевидения Гостелерадио СССР. Вел также популярные музыкальные программы, как "Голубой огонёк", "Песня года", фестивали песни из Юрмалы, а также детскую передачу "Спокойной ночи, малыши!" и другие.

Автор: Людмила Фоканова27 июня 2017, 21:07

комментарии

Политика

Киев назвал дату "вторжения" России на Украину
Напуганный Порошенко захотел помириться с Путиным
Красивый премьер Канады пришел на вечеринку к геям
Порошенко поймали на очередной провокации с Анной Ярославной

Шоу-бизнес

Волосожар и Траньков впервые показали лицо дочки
Любовь Вороненкова к Максаковой назвали фарсом
Киркоров пожаловался на новое несчастье
Странная связь Ельцина-младшего и внучки Ефремова

Проишествия

Старушка кинула на удачу монеты в двигатель самолета
"Опекуна" Вороненкова жестоко убили
Депутат открыл стрельбу из ружья по людям
Школьница подсунула сопернице футляр с кислотой

Lifestyle

Эрнст дал Николаеву еще один шанс
Больной Этуш рвется домой из "Склифа"
Михалкова и Пресняков начали съемки ужастика
Мистическая смерть Бориса Хмельницкого
Шоу-бизнес

Гринева на отдыхе удивила развратной позой

Блеснувшая на ММКФ актриса сбежала погреться в Грецию
Шоу-бизнес

Захарова прячет живот

Артистка выходит в свет в просторных нарядах
Общество

Горбачеву запретили покидать страну

Экс-президент СССР не поедет на церемонию прощания с Колем
Шоу-бизнес

Киркоров пожаловался на новое несчастье

Артист обнародовал фото серьезной аварии в Ставрополе

Гороскоп

Раскрыт секрет счастливого брака Гуськова и Вележевой
Что происходит в жизни Елены Кориковой
Астрологический прогноз с 26 июня по 2 июля
Совет на выходные 24-25 июня

Фоторепортажи

Шокирующие фото сына Елены Яковлевой
70-летняя Михалкова похвасталась сексуальными ножками
Метаморфозы певицы Алсу
Страшная буря обрушилась на Москву

Спорт

Возняцки полностью обнажилась для журнала
Запад унизил Поветкина безосновательно
Кокорин и Дзюба подали тайный знак после провала сборной
Беременная Серена Уильямс снялась голой

Регионы

Путин ошарашил простую россиянку
Эксперт по делу "пьяного" мальчика сбежал из России
Глава Балашихи ушел в отставку после нагоняя от Путина
Подробности кровавой расправы с детьми в Подмосковье
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru