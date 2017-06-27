Эрнст дал Николаеву еще один шанс

Первый канал запускает новую передачу "Честное слово". Ее ведущим станет известный советский ведущий, актер Юрий Николаев.

Известно, что ведущий будет вести со знаменитыми и гостеприимными собеседниками задушевные разговоры на дачной веранде. "Всегда улыбчивый и подчеркнуто элегантный" Николаев будет беседовать с ними о творчестве, о семье и детях, о счастье и любви.

"Новая премьера Первого – это теплые… беседы за чаем с баранками обо всем, что людям дорого и что людей волнует", – цитирует материалы пресс-службы телеканала о новой передаче ТАСС. Прокомментировал новость о ней и сам Юрий Николаев.

Обращаясь к зрителям, он подчеркнул, что они десятилетиями встречались в выходные по утрам и дарили прекрасное настроение, "пусть и по разные стороны телеэкрана". "Почему бы не продолжить это наше утреннее общение, нашу утреннюю дружбу? Честное слово!" – сказал он. Премьера передачи состоится 9 июля в 10:30 по мск.

Юрий Николаев — советский и российский теле– и радиоведущий, актер. Народный артист России. С 1975 по 1991 год — постоянный ведущий еженедельной музыкальной программы "Утренняя почта". Непродолжительное время был ведущим новостных программ центрального телевидения Гостелерадио СССР. Вел также популярные музыкальные программы, как "Голубой огонёк", "Песня года", фестивали песни из Юрмалы, а также детскую передачу "Спокойной ночи, малыши!" и другие.