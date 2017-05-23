Как Стэнли Кубрик снимал "Сияние" с Николсоном

Ровно 37 лет назад, 23 мая 1980 года, в США состоялась премьера легендарного фильма Стэнли Кубрика "Сияние". Экранизация одноименного романа Стивена Кинга признана одной из величайших картин в истории мирового кинематографа.

Согласно опросу киноведческого журнала Sight & Sound, "Сияние" – один из самых талантливых и известных творений Кубрика. Такое мнение высказали большинство опрошенных кинокритиков.

Над этой картиной он работал на протяжении пяти лет. Поначалу долго решал, какое именно произведение стоит экранизировать. Очевидцы рассказывали, что каждый 10-15 минут из кабинета режиссера раздавался ужасный грохот – прочитав первые 20-30 страниц очередного романа, раздосадованный Стэнли яростно швырял его в стену. Спустя несколько дней напуганная неожиданно наступившей тишиной секретарша ворвалась к нему в кабинет – девушка испугалась, что Стэнли стало плохо. К счастью, ее опасения оказались напрасными – кинематографист увлеченно читал "Сияние" Стивена Кинга. Помахав книгой, он торжественно произнес: "Это то, что мне нужно".

Как рассказал продюсер Ян Харлан во время петербургского кинофестиваля "Ретроспектива Стэнли Кубрика" в апреле 2014 года, Джек Николсон изначально был утвержден на главную роль. Таким образом Харлан развеял слухи о том, что Кубрик рассматривал кандидатуры и других звезд – например, Роберта Де Ниро и Робина Уильямса.

Несмотря на то, что Кубрик позволил себе ряд неточностей, заменив те же "живые"кусты из романа Кинга на огромные зеленые лабиринты, фанаты литературной версии "Сияния" с восторгом восприняли ее первую экранизацию. И не напрасно. Как позднее отметят строгие кинориктики, Кубрику удалось главное – передать атмосферу настоящего страха и ужаса.

Для того, чтобы погрузить всех членов съемочной группы в определенное психологическое состояние, Кубрик использовал гениальнейший метод. Перед началом съемок он просто показывал коллегам культовый фильм "Голова-ластик" Дэвида Линча.

Как не раз отмечали в своих интервью сами актеры и их близкие, Кубрик никого не щадил на съемках. И Николсон, и Дювалл настолько выкладывались, что после съемок попросту падали ниц. Однажды Шелли так вымоталась во время съемок сцены на продуктовом складе, что едва не упала в обморок.

Будучи творческой и экспрессивной натурой, Стэнли постоянно вносил в сценарий свои коррективы. По признанию Джека Николсона, в какой-то момент он даже прекратил заглядывать в первоначальный текст. "Я просто брал новые листы Кубрика и разучивал роль по ним", – смеялся актер.