Умерла советская актриса Лариса Кронберг

На 88-м году жизни скончалась известная советская актриса Лариса Кронберг. Артистка умерла после продолжительной болезни, передает "Газета.ru".

Кронберг снялась в более чем 30 фильмах. Советским телезрителям она запомнилась по ролям в лентах "Звезды на крыльях", "Девушка с гитарой", "Ночь без милосердия" и "Большая семья".