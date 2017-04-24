Умерла советская актриса Лариса Кронберг

На 88-м году жизни скончалась известная советская актриса Лариса Кронберг. Артистка умерла после продолжительной болезни, передает "Газета.ru".
Кронберг снялась в более чем 30 фильмах. Советским телезрителям она запомнилась по ролям в лентах "Звезды на крыльях", "Девушка с гитарой", "Ночь без милосердия" и "Большая семья".
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