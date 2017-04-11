Пулитцеровскую премию получил роман "Подземная железная дорога"

Нью-йоркский писатель Колсон Уайтхед удостоен Пулитцеровской премии за роман "Подземная железная дорога". Писатель уже прокомментировал радостное событие, разместив пост на своей странице в Twitter.

О полученной Уайтхедом награде сообщает издание The Guardian. Ранее захватывающее произведение уже вошло в список бестселлеров по версии журнала New York Times, а также стало лауреатом Национальной премии США в номинации "Художественная литература".

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Месяц назад режиссер нашумевшей оскароносной драмы "Лунный свет" Барри Дженкинс заявил, что в скором времени приступит к работе над сериалом, сценарий которого основан на романе Колсона.

"Подземная железная дорога" повествует о нелегкой судьбе чернокожей девушки Коры. Не в силах терпеть издевательства рабовладельцев, она сбегает с плантации в Джорджии и попадает в подземелье с действующей тайной системой маршрутов.

К слову, подземная железная дорога и вправду существовала. С ее помощью осуществлялась переброска негров-рабов из рабовладельческих штатов Юга на Север.

Дженкинс уже прославился умением снимать по-настоящему берущие за душу фильмы о чернокожих, геях и всех тех, кто нуждается в толерантности общества. Кинокритики предрекают, что сотрудничество создателя "Лунного света" и Уайтхеда принесет свои плоды. Возможно, что уже через год мы увидим первую серию нового захватывающего телепроекта.