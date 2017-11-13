Звезде "Кухни" не дают гулять с дочкой
Марина призналась, что уже не является таким фанатом своей профессии, как раньше. По словам Могилевской, актерская работа имеет большой недостаток, который стала отмечать ее шестилетняя дочка.
"Ей надоедает, когда на улице нам не дают спокойно гулять", – цитирует звезду сайт "Комсомольская правда". По словам актрисы, Маше пока все равно, какие роли играет мама. "Она еще не очень в этом разбирается", – пояснила Могилевская.
Артистка отметила, что была бы очень рада поучаствовать в продолжении "Кухни". "У нас была прекрасная компания. Там хороший юмор, хороший сценарий. И я считаю, что этот проект абсолютно заслуженно стал таким популярным", – сказала Марина.
Кроме того, на съемочной площадке звезда почерпнула для себя много полезной информации. "Всегда были повара, которые нам какие-то штучки рассказывали… Я наблюдала и все это впитывала, в первую очередь – умение украшать блюдо", – поделилась Могилевская.
Однако ради работы она готова далеко не на все. По словам актрисы, она никогда не будет участвовать в неинтересном проекте даже за большие деньги. Но без дела Марина не сидит: в данный момент она работает в сериале в Минске и ряде спектаклей.
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