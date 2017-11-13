Звезде "Кухни" не дают гулять с дочкой

Актриса Марина Могилевская, сыгравшая шеф-повара ресторана Arcobaleno, поделилась тем, чем живет после съемок в популярном сериале "Кухня". По словам знаменитости, с каждым годом ей все больше времени хочется проводить со своей дочерью Машей.

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