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Культура

Звезде "Кухни" не дают гулять с дочкой

Ирина Могилевская. Кадр из сериала "Кухня"
Актриса Марина Могилевская, сыгравшая шеф-повара ресторана Arcobaleno, поделилась тем, чем живет после съемок в популярном сериале "Кухня". По словам знаменитости, с каждым годом ей все больше времени хочется проводить со своей дочерью Машей.
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Марина призналась, что уже не является таким фанатом своей профессии, как раньше. По словам Могилевской, актерская работа имеет большой недостаток, который стала отмечать ее шестилетняя дочка.

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"Ей надоедает, когда на улице нам не дают спокойно гулять", – цитирует звезду сайт "Комсомольская правда". По словам актрисы, Маше пока все равно, какие роли играет мама. "Она еще не очень в этом разбирается", – пояснила Могилевская.

Артистка отметила, что была бы очень рада поучаствовать в продолжении "Кухни". "У нас была прекрасная компания. Там хороший юмор, хороший сценарий. И я считаю, что этот проект абсолютно заслуженно стал таким популярным", – сказала Марина.

Кроме того, на съемочной площадке звезда почерпнула для себя много полезной информации. "Всегда были повара, которые нам какие-то штучки рассказывали… Я наблюдала и все это впитывала, в первую очередь – умение украшать блюдо", – поделилась Могилевская.

Однако ради работы она готова далеко не на все. По словам актрисы, она никогда не будет участвовать в неинтересном проекте даже за большие деньги. Но без дела Марина не сидит: в данный момент она работает в сериале в Минске и ряде спектаклей.

Автор: Людмила Фоканова13 ноября 2017, 09:31
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Героев "Кухни" ждут перемены в личной жизни

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