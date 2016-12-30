Праздничный стол в год Петуха

Изящно украшенный и полный лакомств стол в новогоднюю ночь станет символом грядущего изобилия и успеха. Dni.ru собрали самые вкусные рецепты и кулинарные изыски, чтобы вы могли ими задобрить хозяина наступающего 2017 года – Красного Огненного Петуха.

Незабываемую праздничную атмосферу в новогоднюю ночь создадут свечи. В этом году сервировка стола в деревенском стиле станет наиболее актуальным вариантом. Это могут быть льняные салфетки и скатерти, деревянные подставки и подсвечники.

Украсить интерьер помогут овощные и фруктовые композиции в виде вязанок и плетеные корзинки с порционным хлебом и булочками.

Общие правила новогоднего стола

Петух любит все простое и естественное, поэтому продукты в его год предпочтительны максимально натуральные. Блюда не должны быть слишком вычурными, а пища – тяжелой.

Всю зелень и соления следует раскладывать на больших блюдах. Должна обязательно присутствовать выпечка, но порционная. Из алкоголя предпочтите коктейли, ведь в переводе с английского коктейль – петушиный хвост. В середину стола стоит поставить яркое блюдо красного цвета – например, салат "Варежка Деда Мороза" с красной рыбой.

Петух, как известно, любит зерновые культуры. Значит, в меню новогоднего стола может быть гарниром гречневая каша. На столе обязательно должно быть много свежих овощей и зелени, которые можно разложить букетиками в вазочках.

Салат "Овощная елка"

Салаты и закуски не являются главными блюдами на праздничном столе. Но вкусно приготовленный и красиво оформленный салат в тематике Нового года станет украшением и привлечет внимание гостей. Например, салат "Овощная елка" оформляется из овощей, а из сыра Фетакса нужно приготовить соус.



Ингредиенты:

сыр Фетакса "Классическая" — 200 грамм

помидоры черри — 15 штук

болгарский перец — 1 штука

брокколи — 200 грамм

зелень – пучок

цветная капуста – 100 грамм

сливки (35% жирности) – 350 миллилитров

Вымойте овощи. Если вы подготовили свежую капусту брокколи, то варите ее пять-семь минут в небольшом количестве подсоленной воды. Если же у вас замороженная капуста брокколи, то варите 12-15 минут после закипания.

Фетаксу тщательно разомните вилкой. Взбейте сливки, аккуратно смешивая с ними сыр. С помощью венчика доведите до однородного состояния. Полученный соус из фетаксы перелейте в пиалу. Чтобы оформить блюдо в виде овощной ели, выложите елочные ветки из капусты брокколи. Из помидоров черри сделайте гирлянду, а из нарезанного болгарского перца верхушку в виду звезды. Цветная капуста поможет изобразить снег на елке, а хлебные палочки – ствол дерева.

Салат Варежка Деда Мороза

Это один из самых новогодних салатов. Изюминка приготовления этого кушанья заключается в обкладывании его поверхности ярко-красной рыбой или красной икрой. В более бюджетном варианте верх салатика оформляется цветной частью крабовых палочек или просто тертой морковью или свеклой.

Ингредиенты:

картофель – 2 штуки

морковь – 2 штуки

яйцо – 3 штуки

форель слабосоленая – 300 грамм

сыр твердый – 100 грамм

майонез, петрушка – по вкусу

Отварите в мундире картофель и морковь, остудите, очистите от кожуры и по отдельности натрите на крупной терке. Яйца отварите вкрутую, остудите под холодной водой и очистите от скорлупы. Отделите белки от желтков и отдельно натрите их на крупной терке.

Половину красной рыбы нарежьте мелкими кубиками, оставшуюся – тонкими полосками. Сыр натрите на мелкой терке. Отложите немного сыра для украшения салата. С помощью майонеза нарисуйте на плоском блюде, на котором будете размещать салат, контур варежки.

Выложите на блюдо первый слой – морковный. Промажьте его майонезом. Затем идет слой картофеля, далее – рыбный. Затем – яичные белки, потом – желтки, смешанные с тертым сыром. Следом нужно выложить бока и верх салата тонкими ломтиками форели. Украсьте варежку тертым сыром, как будто это меховая опушка. Можно выложить на рыбном слое любые узоры майонезом или зеленью. Поставьте салат пропитаться в холодильник на три-четыре часа.

Салат "Арбузная долька"

Сочетанием мяса, грибов и сочных овощей вы приятно удивите гостей. А уж эстетичное оформление точно не оставит никого равнодушным!

Ингредиенты:

отварная грудка индейки – 400 грамм

банка консервированных шампиньонов

яйца – 3 штуки

луковица – 1 штука

красный болгарский перец – 1 штука

огурец – 1 штука

сыр – 50 грамм

маслины – 5 штук (без косточки)

майонез – 4 столовые ложки

растительное масло, соль – по вкусу

Мелко нарежьте лук и обжарьте его на растительном масле до полуготовности. Мелко нарежьте шампиньоны и выложите их к луку. Тушите на небольшом огне, пока из грибов не уйдет излишняя влага. Оставьте остывать.

Мясо нарежьте мелкими кубиками и смешайте с половиной майонеза, посолите. Возьмите плоскую тарелку и уложите первый слой в виде полукруга или дольки арбуза. Вторым слоем выложите грибы. Измельчите яйца, смешайте их с оставшимся майонезом, добавьте соль и разложите поверх шампиньонов.

Мелко нарежьте перец и выложите его, оставляя немного места по ободку салата. Натрите на крупной терке огурец и прижмите его по периметру, там, где должна быть зеленая кожица настоящего арбуза. Натрите сыр на мелкой терке и уложите его в промежуток между огурцом и перцем. Маслины разрежьте на четыре части и разбросайте их по красной мякоти.

Запеченная баранья нога

От привычной курочки на год Петуха придется отказаться по понятным причинам. Поэтому будем готовить для новогоднего стола другое мясо – запеченную баранью ногу. Кстати, с бараниной хорошо сочетаются красные вина. Приготовим баранью ногу с розмарином и прованскими травами в духовке.

Ингредиенты:.

нога барашка – 2 килограмма

розмарин веточками – 5 штук

чеснок – 10 зубчиков

ягоды можжевельника сушеные, прованские травы, перец горошком, оливковое масло, соль – по вкусу

Сухие специи измельчите в крошку, смешайте с мелко нарубленным чесноком, розмарином и маслом. Ножку очистите от лишнего жира, натрите ароматной смесью, присыпьте солью. Заверните в пакет, поставьте в холодильник на 4-12 часов.

За несколько часов до приготовления достаньте ногу из холодильника и дайте постоять при комнатной температуре. Уложите на решетку, поставьте в духовой шкаф, разогретый до 230 градусов. Ниже установите противень, куда будет стекать жир.

Долейте в него немного горячей воды. Выпекайте 10 минут, переверните. Подержите еще 10 минут и снизьте температуру до 180 градусов. Через 1,5 часа извлеките ножку из духовки, заверните ее в фольгу и оставьте на 20 минут. Когда мясо немного "отдохнет", пора подавать его к столу.

На гарнир можно запечь овощи – помидоры, цуккини, баклажаны, морковь, болгарские перцы, картофель. Такое овощное ассорти полейте соусом на основе оливкового масла.

Лимонный чизкейк

Этот нежный десерт отличается изысканным вкусом и может стать украшением любого праздничного стола, в том числе и новогоднего. Предлагаем вам рецепт лимонного чизкейка без выпечки.

Ингредиенты:

бисквитное печенье – 250 грамм

масло сливочное – 130 грамм

сахар – 160 грамм

вода – 125 миллилитров

желатин порошковый – 15 грамм

яйца куриные – 6 штук

лимон или лайм – 1 штука

крем-сыр Филадельфия (или любой другой) – 500 грамм

сливки 33% – 400 миллилитров

фрукты, ягоды для украшения

Сначала подготовим основу для лимонного чизкейка. Для этого сначала измельчим печенье. Растопим сливочное масло на огне, выльем его в бисквитную крошку, затем все размешаем.

Выложите полученную массу на дно разъемной формы для выпечки и равномерно распределите. Примните основу для чизкейка и положите в холодильник для застывания.

Настал черед кремовой прослойки. Для начала приготовим сироп. Для этого на медленном огне растворим сахар в 80 миллилитрах воды. Как только сахар растворится, добавим огонь и доведем полученный сироп до кипения. Кипятить нужно не более минуты, затем снять с огня.

В отдельной посуде взбиваем желтки и вливаем тонкой струйкой сироп. Затем нужно все это взбить, пока масса не остынет до комнатной температуры. Масса должна стать кремообразной, увеличиться в объеме и посветлеть. Разводим порошковый желатин в воде. Крем-сыр смешиваем с соком и цедрой лимона, тщательно взбиваем, добавляем желатин и снова взбиваем. Затем соединяем взбитые с сиропом желтки и сырную массу.

В отдельной миске взбиваем сливки. Добавляем их к основной массе, аккуратно и медленно, снизу вверх, лопаткой вмешиваем сливки в сырную массу до однородного состояния.

Полученную массу нужно вылить в форму на охлажденный корж, накрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник на 6-8 часов. Украсить чизкейк можно при помощи любых фруктов, ягод, варенья или джема.

Панна котта с малиной

Это традиционный итальянский сливочный десерт, похожий на молочное желе. Это кремовый пудинг с различными добавками или без. В качестве добавок в панна котту идут кусочки фруктов, ягоды, карамельный или фруктово-ягодный соус.

Ингредиенты:

замороженная или свежая малина – 350 грамм

ванильный сахар – 5 грамм

сахарная пудра – 3 столовые ложки

желатин – 3 листа

сливки (35% жирности) – 0,5 литра

сахар-песок – 100 грамм

лимонный сок – 1,5 столовой ложки

ром – 2 столовые ложки

Малину смешать с сахаром и добавить ром, затем взбить массу в пюре с помощью блендера. Не забудьте оставить несколько ягод для сервировки десерта. Сливки перелить в небольшую кастрюлю и уварить на самом медленном огне в течение 15 минут.

Далее снять кастрюлю с огня и добавить ванильный сахар и малину, все тщательно перемешать. Предварительно замоченный желатин следует отжать и отправить в еще горячую сливочно-малиновую массу. Оставшуюся малину раскладываем по формочкам и сверху выливаем подготовленный крем.

Затем слегка остужаем десерт, а после отправляем в холодильник минимум на три часа. Украшаем оставшейся малиной и листочками мяты и подаем на стол.

Ромовый пунш

Существует много разновидностей этого напитка. Но мы приготовим классический ромовый пунш.

Ингредиенты:

лимонный сок

сахар

ром

вода

мускатный орех и ангостура (горькая настойка из специй)

Сок, сахар, ром и воду нужно смешать в пропорции 1:2:3:4. Размер каждой доли зависит от количества гостей. Для одного человека достаточно 10 миллилитров. Соедините все компоненты в бокале или графине. В конце добавьте щепотку порошка мускатного ореха и несколько капель ангостуры. Воду можно предварительно подогреть. Пунш можно пить как холодным, добавив в посуду лед, так и теплым.

Чайный грог

Аутентичный грог близок к ромовому пуншу. Поэтому мы расскажем о нестандартном варианте напитка на основе вина и чая. Для его приготовления будут нужны:



чай – 2 чайные ложки

красное вино – 1 бутылка (0,75 литра)

водка – 200 миллилитров

лимон – 1 штука

сахар-песок – 200 грамм

корица – по вкусу

Залейте чай 200 миллилитрами кипятка и оставьте на 10-15 минут. Влейте горячительные напитки, сок лимона и сахар. Поставьте смесь на медленный огонь и поварите, не доводя до кипения. Когда грог нагреется, всыпьте щепотку корицы для запаха. Подавайте напиток в теплом виде.