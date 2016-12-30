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Праздничный стол в год Петуха
Незабываемую праздничную атмосферу в новогоднюю ночь создадут свечи. В этом году сервировка стола в деревенском стиле станет наиболее актуальным вариантом. Это могут быть льняные салфетки и скатерти, деревянные подставки и подсвечники.
Украсить интерьер помогут овощные и фруктовые композиции в виде вязанок и плетеные корзинки с порционным хлебом и булочками.
Общие правила новогоднего стола
Петух любит все простое и естественное, поэтому продукты в его год предпочтительны максимально натуральные. Блюда не должны быть слишком вычурными, а пища – тяжелой.
Всю зелень и соления следует раскладывать на больших блюдах. Должна обязательно присутствовать выпечка, но порционная. Из алкоголя предпочтите коктейли, ведь в переводе с английского коктейль – петушиный хвост. В середину стола стоит поставить яркое блюдо красного цвета – например, салат "Варежка Деда Мороза" с красной рыбой.
Петух, как известно, любит зерновые культуры. Значит, в меню новогоднего стола может быть гарниром гречневая каша. На столе обязательно должно быть много свежих овощей и зелени, которые можно разложить букетиками в вазочках.
Салат "Овощная елка"
Салаты и закуски не
являются главными блюдами на праздничном столе. Но вкусно приготовленный и
красиво оформленный салат в тематике Нового года станет украшением и привлечет
внимание гостей. Например, салат "Овощная елка" оформляется из овощей, а из
сыра Фетакса нужно приготовить соус.
Ингредиенты:
сыр Фетакса "Классическая" — 200 грамм
помидоры черри — 15 штук
болгарский перец — 1 штука
брокколи — 200 грамм
зелень – пучок
цветная капуста – 100 грамм
сливки (35% жирности) – 350 миллилитров
Вымойте овощи. Если вы подготовили свежую капусту брокколи, то варите ее пять-семь минут в небольшом количестве подсоленной воды. Если же у вас замороженная капуста брокколи, то варите 12-15 минут после закипания.
Фетаксу тщательно разомните вилкой. Взбейте сливки, аккуратно смешивая с ними сыр. С помощью венчика доведите до однородного состояния. Полученный соус из фетаксы перелейте в пиалу. Чтобы оформить блюдо в виде овощной ели, выложите елочные ветки из капусты брокколи. Из помидоров черри сделайте гирлянду, а из нарезанного болгарского перца верхушку в виду звезды. Цветная капуста поможет изобразить снег на елке, а хлебные палочки – ствол дерева.
Салат Варежка Деда Мороза
Это один из самых новогодних салатов. Изюминка приготовления этого кушанья заключается в обкладывании его поверхности ярко-красной рыбой или красной икрой. В более бюджетном варианте верх салатика оформляется цветной частью крабовых палочек или просто тертой морковью или свеклой.
Ингредиенты:
картофель – 2 штуки
морковь – 2 штуки
яйцо – 3 штуки
форель слабосоленая – 300 грамм
сыр твердый – 100 грамм
майонез, петрушка – по вкусу
Отварите в мундире картофель и морковь, остудите, очистите от кожуры и по отдельности натрите на крупной терке. Яйца отварите вкрутую, остудите под холодной водой и очистите от скорлупы. Отделите белки от желтков и отдельно натрите их на крупной терке.
Половину красной рыбы нарежьте мелкими кубиками, оставшуюся – тонкими полосками. Сыр натрите на мелкой терке. Отложите немного сыра для украшения салата. С помощью майонеза нарисуйте на плоском блюде, на котором будете размещать салат, контур варежки.
Выложите на блюдо первый слой – морковный. Промажьте его майонезом. Затем идет слой картофеля, далее – рыбный. Затем – яичные белки, потом – желтки, смешанные с тертым сыром. Следом нужно выложить бока и верх салата тонкими ломтиками форели. Украсьте варежку тертым сыром, как будто это меховая опушка. Можно выложить на рыбном слое любые узоры майонезом или зеленью. Поставьте салат пропитаться в холодильник на три-четыре часа.
Салат "Арбузная долька"
Сочетанием мяса, грибов и сочных овощей вы приятно удивите гостей. А уж эстетичное оформление точно не оставит никого равнодушным!
Ингредиенты:
отварная грудка индейки – 400 грамм
банка консервированных шампиньонов
яйца – 3 штуки
луковица – 1 штука
красный болгарский перец – 1 штука
огурец – 1 штука
сыр – 50 грамм
маслины – 5 штук (без косточки)
майонез – 4 столовые ложки
растительное масло, соль – по вкусу
Мелко нарежьте лук и обжарьте его на растительном масле до полуготовности. Мелко нарежьте шампиньоны и выложите их к луку. Тушите на небольшом огне, пока из грибов не уйдет излишняя влага. Оставьте остывать.
Мясо нарежьте мелкими кубиками и смешайте с половиной майонеза, посолите. Возьмите плоскую тарелку и уложите первый слой в виде полукруга или дольки арбуза. Вторым слоем выложите грибы. Измельчите яйца, смешайте их с оставшимся майонезом, добавьте соль и разложите поверх шампиньонов.
Мелко нарежьте перец и выложите его, оставляя немного места по ободку салата. Натрите на крупной терке огурец и прижмите его по периметру, там, где должна быть зеленая кожица настоящего арбуза. Натрите сыр на мелкой терке и уложите его в промежуток между огурцом и перцем. Маслины разрежьте на четыре части и разбросайте их по красной мякоти.
Запеченная баранья нога
От привычной курочки на год Петуха придется отказаться по понятным причинам. Поэтому будем готовить для новогоднего стола другое мясо – запеченную баранью ногу. Кстати, с бараниной хорошо сочетаются красные вина. Приготовим баранью ногу с розмарином и прованскими травами в духовке.
Ингредиенты:.
нога барашка – 2 килограмма
розмарин веточками – 5 штук
чеснок – 10 зубчиков
ягоды можжевельника сушеные, прованские травы, перец горошком, оливковое масло, соль – по вкусу
Сухие специи измельчите в крошку, смешайте с мелко нарубленным чесноком, розмарином и маслом. Ножку очистите от лишнего жира, натрите ароматной смесью, присыпьте солью. Заверните в пакет, поставьте в холодильник на 4-12 часов.
За несколько часов до приготовления достаньте ногу из холодильника и дайте постоять при комнатной температуре. Уложите на решетку, поставьте в духовой шкаф, разогретый до 230 градусов. Ниже установите противень, куда будет стекать жир.
Долейте в него немного горячей воды. Выпекайте 10 минут, переверните. Подержите еще 10 минут и снизьте температуру до 180 градусов. Через 1,5 часа извлеките ножку из духовки, заверните ее в фольгу и оставьте на 20 минут. Когда мясо немного "отдохнет", пора подавать его к столу.
На гарнир можно запечь овощи – помидоры, цуккини, баклажаны, морковь, болгарские перцы, картофель. Такое овощное ассорти полейте соусом на основе оливкового масла.
Лимонный чизкейк
Этот нежный десерт отличается изысканным вкусом и может стать украшением любого праздничного стола, в том числе и новогоднего. Предлагаем вам рецепт лимонного чизкейка без выпечки.
Ингредиенты:
бисквитное печенье – 250 грамм
масло сливочное – 130 грамм
сахар – 160 грамм
вода – 125 миллилитров
желатин порошковый – 15 грамм
яйца куриные – 6 штук
лимон или лайм – 1 штука
крем-сыр Филадельфия (или любой другой) – 500 грамм
сливки 33% – 400 миллилитров
фрукты, ягоды для украшения
Сначала подготовим основу для лимонного чизкейка. Для этого сначала измельчим печенье. Растопим сливочное масло на огне, выльем его в бисквитную крошку, затем все размешаем.
Выложите полученную массу на дно разъемной формы для выпечки и равномерно распределите. Примните основу для чизкейка и положите в холодильник для застывания.
Настал черед кремовой прослойки. Для начала приготовим сироп. Для этого на медленном огне растворим сахар в 80 миллилитрах воды. Как только сахар растворится, добавим огонь и доведем полученный сироп до кипения. Кипятить нужно не более минуты, затем снять с огня.
В отдельной посуде взбиваем желтки и вливаем тонкой струйкой сироп. Затем нужно все это взбить, пока масса не остынет до комнатной температуры. Масса должна стать кремообразной, увеличиться в объеме и посветлеть. Разводим порошковый желатин в воде. Крем-сыр смешиваем с соком и цедрой лимона, тщательно взбиваем, добавляем желатин и снова взбиваем. Затем соединяем взбитые с сиропом желтки и сырную массу.
В отдельной миске взбиваем сливки. Добавляем их к основной массе, аккуратно и медленно, снизу вверх, лопаткой вмешиваем сливки в сырную массу до однородного состояния.
Полученную массу нужно вылить в форму на охлажденный корж, накрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник на 6-8 часов. Украсить чизкейк можно при помощи любых фруктов, ягод, варенья или джема.
Панна котта с малиной
Это традиционный итальянский сливочный десерт, похожий на молочное желе. Это кремовый пудинг с различными добавками или без. В качестве добавок в панна котту идут кусочки фруктов, ягоды, карамельный или фруктово-ягодный соус.
Ингредиенты:
замороженная или свежая малина – 350 грамм
ванильный сахар – 5 грамм
сахарная пудра – 3 столовые ложки
желатин – 3 листа
сливки (35% жирности) – 0,5 литра
сахар-песок – 100 грамм
лимонный сок – 1,5 столовой ложки
ром – 2 столовые ложки
Малину смешать с сахаром и добавить ром, затем взбить массу в пюре с помощью блендера. Не забудьте оставить несколько ягод для сервировки десерта. Сливки перелить в небольшую кастрюлю и уварить на самом медленном огне в течение 15 минут.
Далее снять кастрюлю с огня и добавить ванильный сахар и малину, все тщательно перемешать. Предварительно замоченный желатин следует отжать и отправить в еще горячую сливочно-малиновую массу. Оставшуюся малину раскладываем по формочкам и сверху выливаем подготовленный крем.
Затем слегка остужаем десерт, а после отправляем в холодильник минимум на три часа. Украшаем оставшейся малиной и листочками мяты и подаем на стол.
Ромовый пунш
Существует много разновидностей этого напитка. Но мы приготовим классический ромовый пунш.
Ингредиенты:
лимонный сок
сахар
ром
вода
мускатный орех и ангостура (горькая настойка из специй)
Сок, сахар, ром и воду нужно смешать в пропорции 1:2:3:4. Размер каждой доли зависит от количества гостей. Для одного человека достаточно 10 миллилитров. Соедините все компоненты в бокале или графине. В конце добавьте щепотку порошка мускатного ореха и несколько капель ангостуры. Воду можно предварительно подогреть. Пунш можно пить как холодным, добавив в посуду лед, так и теплым.
Чайный грог
Аутентичный грог близок к ромовому пуншу. Поэтому мы расскажем о
нестандартном варианте напитка на основе вина и чая. Для его приготовления
будут нужны:
чай – 2 чайные ложки
красное вино – 1 бутылка (0,75 литра)
водка – 200 миллилитров
лимон – 1 штука
сахар-песок – 200 грамм
корица – по вкусу
Залейте чай 200 миллилитрами кипятка и оставьте на 10-15 минут. Влейте горячительные напитки, сок лимона и сахар. Поставьте смесь на медленный огонь и поварите, не доводя до кипения. Когда грог нагреется, всыпьте щепотку корицы для запаха. Подавайте напиток в теплом виде.
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