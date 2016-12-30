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Приметы и обряды на Новый год

Фото: GLOBAL LOOK press
В предновогодней суете все, что с нами случается, – не случайность! Разбить рождественский шарик – к прибыли, порвать новый наряд – к началу страстного романа, поругаться – к склокам на весь следующий год. Наверное, именно поэтому наши прадеды придавали такое значение соблюдению ритуалов и традиций.
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Каждый слышал о том, как важно простить своих обидчиков в старом году. Даже не зная о силе примет, мы неуклонно им следуем – отдаем долги, наводим в доме чистоту. Мы искренне верим, что любое сакральное действо поможет избежать неприятностей в новом году, начать жизнь с чистого листа и с чистым сердцем.

Как усилить волшебство года Огненного Петуха, чтобы привлечь в жизнь удачу, любовь и финансовое благополучие? Dni.Ru расскажут о самых интересных приметах и обрядах, которые обеспечат поддержку 2017 года Петуха, помогут начать новый виток жизни с правильных вибраций.

Одежда и ее сакральная символика

В год Огненного Петуха обязательным атрибутом вашего внешнего вида должна стать обновка – от милого аксессуара в виде ремня или заколки до наряда. Если хотите оставить негатив прошлого за спиной и уверенно войти в будущее, в новогоднюю ночь накиньте шаль, которую смахните с себя с последним ударом курантов. Не переживайте, если зальете новый наряд шампанским, это к удаче! Вино на рукаве – к неожиданному путешествию, испачканный салатом джемпер – к деньгам. И, конечно, хорошо бы надеть одежду с золотыми и красными элементами, так вы станете фаворитом года Петуха.

Фото: GLOBAL LOOK press

Приметы к новогоднему столу: что подавать

Чтобы дом ломился от достатка, семья не знала горя, а дети были здоровыми, перед тем как накрыть стол скатертью, насыпьте под нее горсть пшеницы, ржи и овса. Этот ритуал использовали еще наши прабабки для защиты дома и привлечения удачи. Обязательно используйте в блюдах чеснок, который защитит семью от злых сил, семена мака как символ юности и долголетия, а также приготовьте сладости. Последние сделают жизнь обитателей дома сладкой, если придутся по душе Огненному Петуху – хозяину 2017 года. Если хотите родить ребенка, на столе обязательно должно быть блюдо из тыквы и грецких орехов, а чтобы избежать ссор и скандалов – не жалейте черного перца.

Чтобы привлечь финансовый достаток в новом году

Уже с утра 31 декабря важно ничего не выносить из дома и никому не давать в долг, иначе вы собственными руками вынесете свой достаток. Если вы торговец, то хорошая примета, которая принесет стабильный финансовый успех в наступающем году, – сделать внушительную скидку первому клиенту января, но от чистого сердца. Чтобы в кошельке всегда водились деньги – с боем курантов выпейте бокал шампанского, на дно которого положите монетку. Эту монетку и храните в кошельке весь год, она станет вашим талисманом! Не встречайте праздник с пустыми карманами, чтобы не быть в нужде. Лучше положите туда крупную купюру и ровно в 12 часов ночи пошуршите ею для привлечения благополучия.

Фото: GLOBAL LOOK press

Ритуалы, которые помогут приманить счастье

Чем больше гостей вы позовете на празднество, тем радостнее и удачливее сложится наступающий год. Однако непременное условие поимки птицы счастья – это великолепное настроение и смех присутствующих, а не ссоры и скандалы, в которых мало хорошего. Если в новом году вы хотите поддержать идиллию в отношениях с мужем, заключите "сладкое перемирие". Для чего во время боя курантов намажьте губы друг друга медом и поцелуйтесь. Такой ритуал сделает жизнь сладкой.

Важно помнить еще один нюанс: загадав желание и утопив пепел в шампанском, не рассказывайте никому о планах, это только укрепит силу волшебства.А чтобы в дом пришло счастье и принесло мешок новых возможностей, с боем часов распахните настежь окно и дверь, чтобы впустить дух Нового года.

Обряд очистки дома

Когда 1 января в силу войдут права Петуха, на духовном уровне произойдет энергетический скачок, который отразится на всеобщем настроении. Очень важно войти в новый год чистыми, избавившись от всего ненужного и плохого, что тянуло вниз все это время.

Приберитесь не только у себя в голове, заново расставив приоритеты, но и выбросьте хлам из дома, чтобы расчистить место для нового в своей жизни. Купите фигурку петуха и поставьте на полочку, он защитит дом от бед и невзгод в 2017-м. А еще хорошо бы приобрести веник и поставить его в углу комнаты, украсив красной ленточкой. Такой оберег принесет в дом достаток.

С каким настроением встретите новый год – такие плоды и получите в итоге. Не скупитесь на хорошие эмоции, дарите окружающим улыбку, ждите чудес. Счастливого Нового года!

Автор: Василий Ручкин30 декабря 2016, 11:56

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