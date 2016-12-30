Необычный рецепт оливье на Новый год

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Ингредиенты: картофель – 20 граммов, горошек зеленый свежемороженый – 17 граммов, яйцо куриное, зелень – 3 грамма, лук зеленый – 7 граммов, пастрами – 530 граммов, яйцо перепелиное, огурцы маринованные – 300 граммов, морковь – 30 граммов, соус песто – 360 граммов.
Заправка: сметана – 30 граммов, майонез – 60 граммов, трюфельная паста – 1 грамм.
Соус из гурийской капусты: капуста красная маринованная (гурийская) – 300 граммов, чеснок свежий – 10 граммов, масло ароматное нерафинированное – 60 миллилитров, уксус винный красный – 30 миллилитров, сахар – 15 граммов, горчица – 30 граммов.
Бородинская крошка: бородинский хлеб нарезать тонкими ломтиками, сбрызнуть ароматным маслом, посыпать мелко порубленным чесноком и сванской солью. Высушить в печи и измельчить блендером в мелкую крошку.
Способ приготовления
Картофель и морковь запечь в соли (20 минут при 180 °С), остудить и очистить. Зеленый горошек бланшировать в кипящей воде 15 секунд, остудить. Куриное яйцо сварить вкрутую. Перепелиное опустить в кипящую воду на минуту 40 секунд, затем остудить. Печеный картофель и морковь нарезать кубиками. Маринованный огурец и отварное куриное яйцо натереть на терке или мелко порубить. Зелень петрушки нарезать тонкой соломкой, лук – тонкими перьями. Пастрами нарезать средними кубиками, оставив два тонких ломтика для декорирования.
Для приготовления соуса из капусты все ингредиенты пробить блендером до однородности. Овощи, зелень, зеленый лук и пастрами перемешать, соединить с заправкой и специями. Выложить в порционную посуду две порции салата, обернуть каждую ломтиком пастрами. Украсить соусом из гурийской капусты, перепелиным яйцом и бородинской крошкой. Сверху можно украсить соломкой из жареной картошки.
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