Необычный рецепт оливье на Новый год

Один из самых "модных" продуктов уходящего года – пастрами, который представляет собой засоленное со специями, а после подкопченное мясо. Многие рестораны включили этот деликатес в меню. Особенно популярными стали различные сэндвичи с пастрами. А вот шеф-повар ресторана "Московское небо" предлагает необычный рецепт оливье с использованием этого сочного мяса.

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