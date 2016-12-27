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Что и как пить в Новый год

Фото: GLOBAL LOOK press
Новогодняя ночь уже совсем близко, а вместе с ней и традиционные торжества в кругу семьи или близких друзей. Многие не планируют ограничиваться дежурным бокалом шампанского под бой курантов. Как отметить Новый год так, чтобы не поплатиться здоровьем? Какие алкогольные напитки предпочесть? С этими вопросами Dni.Ru обратились к одному из ведущих гастроэнтерологов столицы.
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Александр Меркулов, врач высшей категории, кандидат медицинских наук

В наше время очень распространен миф о том, что самое большее зло – "смешивать" алкоголь, то есть употреблять в один вечер несколько видов напитков. Это не правда. На самом деле, главная опасность заключается в количестве выпитого.

Есть едва ли не главное правило: "Не понижать градус". И это тоже миф. Все объясняется очень просто: если после сорокаградусного напитка человек переходит на более "легкий" вариант, например, пиво, то он неосознанно выпивает просто колоссальное количество алкоголя за небольшой промежуток времени. После крепкого спиртного пиво или шампанское кажутся вам едва ли не безалкогольным лимонадом. 

Фото: GLOBAL LOOK press

Запомните: люди получают отравление из-за суммарного потребления абсолютного алкоголя, но никак не из-за того, что они "понизили градус". Если вы выпьете под бой курантов бокал шампанского, а потом – кружку хорошего пива, то ничего страшного не произойдет. Но по-настоящему страшно будет, если после пары рюмок хорошего коньяка вы перейдете на пиво или шампанское. Опьянение в этом случае наступает с катастрофической скоростью, человек может находиться на грани сильнейшей интоксикации, но при этом не отдавать себе отчет в своем состоянии и продолжать употреблять спиртосодержащий напиток, якобы "утоляя жажду".

Фото: GLOBAL LOOK press

И, конечно, поговорим о шампанском. И доктора, и так называемые любители выпить недаром называют этот напиток самым коварным. Именно от его небольшого количества болит голова на следующий день. И именно с шампанским связано большинство алкогольных отравлений среди тех, кто выпивает не больше пары бокалов за месяц.

Все дело в углекислом газе. Углекислота очень быстро всасывается через желудок и кишечник прямиком в кровь. Потому-то от шампанского и наступает максимально "быстрое" опьянение. Популярный коктейль "виски+ содовая" изначально был создан барменами именно с этой целью. От виски, смешанного, например, с кока-колой, вы опьянеете едва ли не в два раза быстрее, нежели если бы пили неразбавленный напиток. Такие коктейли делаются специально, для достижения максимально быстрого "эффекта".

Фото: GLOBAL LOOK press

Что же делать, чтобы утром первого января не испытывать страшных мучений, расплачиваясь за бурное веселье? Самое важное – хорошая и полноценная закуска. Второе – то, с какой скоростью вы пьете. Не спешите попробовать как можно больше напитков. Пейте не спеша, позвольте себе почувствовать вкус напитка, не забывайте закусывать. И, конечно же, никогда не употребляйте крепких напитков на голодный желудок.

Фото: GLOBAL LOOK press

Даже небольшое количество шампанского, принятое натощак, может спровоцировать серьезные проблемы. Произойдет резкое воздействия алкоголя на желудок, а это,как правило, приводит к повреждениям слизистой оболочки желудка и пищевода. В конце концов все может закончиться весьма плачевно: желудочным кровотечением. При симптомах сильной алкогольной интоксикации, если промывание желудка в домашних условиях не помогает (или же его делать поздно), необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

Фото: GLOBAL LOOK press

Автор: Андрей Петрунян27 декабря 2016, 14:16

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