Что нужно успеть сделать до Нового года

Еда Как быстро справиться с простудой Путешествия Секс и любовь Ледниковый период
Lifestyle

Самые высокооплачиваемые актеры – 2016

Журнал Forbes опубликовал список самых "дорогих" звезд мирового кино
Lifestyle

Накрываем новогодний стол по-советски

Традиционное застолье с "советским" набором продуктов у россиян остается самым популярным
партнеры
Среда 28 декабря
Лента новостей
21:09
Как ТГК-14 хочет лишить тепла социальные объекты
21:00
Мужчина доказал дочери существование Деда Мороза (видео)
20:10
Биатлонисток Вилухину и Романову отстранили от соревнований
20:05
МЧС приостановило операцию на месте падению Ту-154
19:47
Новый год принесет в Москву 20-градусные морозы
19:09
Началась расшифровка второго черного ящика Ту-154
19:02
Российское посольство попало под обстрел в Сирии
18:58
Под Петербургом в пруду утонул ребенок
18:49
Charlie Hebdo посмеялся над катастрофой Ту-154
18:37
Неудачник Обама из последних сил цепляется за власть
18:33
Родственники жертв крушения Ту-154 получили первые выплаты
18:31
Зарубежные СМИ оправдали убийцу русского посла
18:27
Хабенского очаровала молодая актриса
18:03
Усманов хочет платить налоги в России
17:53
Фролов из "Дома-2" об избиении актрисы: Мы с ней поругались
17:52
Как Дед Мороз стал агентом Кремля на Украине
17:43
Курс евро побил новый антирекорд
17:23
Бородина посмеялась над разводом Бузовой
17:22
Названа критическая неисправность Ту-154
17:22
Мать потеряла Ивана Стебунова
17:11
Путин отменил торжество в Новый год после трагедии Ту-154
16:58
Как в новогоднюю ночь выглядеть на все сто
16:37
На северо-востоке Москвы автомобиль врезался в столб
16:30
Юрий Шатунов о переезде из Германии в Крым
16:28
Адвокат Жорин рассказал о покушении
16:27
Вахтовик-живодер оправдался за убийство медведя
16:13
В столице Японии произошло мощное землетрясение
16:04
Челка испортила красоту Паулины Андреевой
16:03
В Подмосковье в 2017 году появятся платные парковки
15:46
В Черном море нашли закрылки упавшего Ту-154
15:43
На Кавказе преступники украли пиявок на миллион рублей
15:31
Известная актриса обвинила звезду "Дома-2" в избиении
15:29
Велосипедист чудом выжил в страшном ДТП в Москве (видео)
15:18
Американская газета переврала слова главы РУСАДА о допинге
15:13
На дне Черного моря нашли тело 18-го погибшего при крушении Ту-154
15:13
Салют загорелся в толпе зрителей (видео)
15:02
Дочери Валерии очень плохо
15:02
За сыновей Золотухина и Соловьева дают по 15 миллионов
14:57
Собака-обжора приняла форму индейки
14:45
Мужчины оказались в опасности перед Новым годом
14:39
Назначен новый прокурор Крыма
14:29
Кто сможет найти работу в кризис
14:15
Песков рассказал о новогоднем столе Путина
14:13
Анисина: В этот ад я больше не вернусь
14:07
Ротару опередила Пугачеву
13:59
Какие бренды уйдут с авторынка после прихода ГЛОНАСС
13:49
В Якутии нашли замучивших медведя вахтовиков
13:45
Известного футболиста сбросили с лестницы
13:43
Расчленивший жену и детей петербуржец умрет в тюрьме
13:26
Российский певец пострадал в страшной аварии в Таиланде
13:20
Что беспокоит россиян
13:19
Певица Жасмин не хочет слышать о свадьбе сына
13:07
Ту-154 могла погубить невнимательность пилотов
12:53
Картины Левитана нашли у грабителей в трусах
12:47
52-летняя Гулькина: У меня появился третий ребенок
12:39
В России испытывают новый препарат против рака
12:32
Порошенко готовится бежать в Россию
12:20
Путин настроил россиян на позитивный лад
12:19
Киркоров в жутких розочках поразил публику
12:10
Рынска потеряла ребенка из-за травли
12:09
На поверхность подняли второй черный ящик Ту-154
12:08
Панайотов сделал заявление накануне финала "Голоса"
12:07
Откуда у Навального деньги
12:02
Половину россиян лишат новогодних премий
11:53
Сын тигра Амура завел нетрадиционную дружбу
11:45
Собчак восхитила "новой" грудью
11:34
В Сети ищут пропавшие ноги девушки
11:30
Распутина получила Rolls-Royce за 50 миллионов в подарок
11:27
В Москве отменено больше 30 рейсов
11:13
Обезображенная пластикой Алентова попала в аварию
11:13
Трамп отправит в Россию знатока русской души
11:09
Соратники Порошенко передрались на корпоративе
11:06
Знаменитого футболиста ограбили во время свадьбы
10:56
В Подмосковье хоронят первую опознанную жертву крушения Ту-154
10:31
За просмотр пиратских фильмов заставят платить штраф
10:28
Мать Божены Рынской одной ногой в могиле
10:28
Дмитрию Тарасову осталось три дня
10:23
Под Петербургом школьник ранил глаз кипятильником
10:18
Задушивший школьника москвич оказался американцем
10:12
Где и с кем Бузова встретит Новый год
10:08
Вор стащил больше трех километров кабеля в Москве
10:01
Беременная Шейк обнародовала фото в нижнем белье и микросвитере
09:43
Обама придумал новый повод для санкций
09:40
США заминируют Европу от танковых прорывов
09:37
Известную скрипачку обокрали во время перелета в Москву
09:30
Екатерина Вилкова: У меня нет никаких запретов
09:05
Грузовик попал в смертельное ДТП в Москве
08:53
Что означают последние слова пилотов Ту-154
08:50
В Уругвае задержали двух россиян
08:48
Пассия Козловского вышла на красную дорожку в прозрачном платье
08:43
Юный москвич задушил младшего брата
08:40
Российский актер признал свою вину в гибели Бодрова
08:33
В США разбился самолет
08:15
Последствия взрыва в московском банке попали на видео
08:11
В Черном море нашли 60-метровый обломок Ту-154
22:20
Юная москвичка пролетела 7 этажей в мусоропроводе и выжила
21:57
На женщину напали в отделении почты Москвы
21:31
В Великобритании скончался знаменитый писатель
21:19
Известная российская певица больна раком
21:12
Божена Рынска сбежала из квартиры в Москве

Самое читаемое

Анжелика Варум: Родила чуть более полугода назад
Свадебные фото Кабаевой появились в Сети
Названа причина внезапной смерти певца Джорджа Майкла
Алина Кабаева: Это полный беспредел!
Фатальная ошибка экипажа Ту-154
Lifestyle

Что нужно успеть сделать до Нового года

Фото: GLOBAL LOOK press
До главного зимнего праздника осталось меньше недели. Но даже за эти несколько дней можно успеть сделать массу важных дел, которые именно сейчас, в преддверии новогодних торжеств, актуальны как никогда.
прочитано 5297 раз

В Новый год надо входить с легким сердцем. Раздайте долги, избавьтесь от старых обязательств, выполните данные ранее обещания, и тогда долгожданный праздник станет вдвойне радостным.

Не только деньги, но и чувства и добрые дела приходят только к тем, кто умеет их отдавать. Запомните: чем больше вы отдаете, тем больше к вам вернется. Dni.Ru советуют читателям, как, совмещая приятное с полезным, подготовиться к приходу Нового года.

Подвести итоги года

Выделите время для того, чтобы подвести итоги 2016-го. Подумайте, что хорошего произошло в вашей жизни, каких успехов и достижений вы добились, куда съездили, с кем познакомились, что нового пришло в вашу жизнь.

�� Когда человек наполнен любовью, взаимоотношения с другими людьми ему нужны для того чтобы делиться тем, что у него есть. Что такое "быть наполненным любовью"? Это любить и принимать себя, окружающий мир и себя в мире без условий, ожиданий и претензий. Любовь к себе - это основа и фундамент для любви в любом ее проявлении. Когда человек пуст, не любит, отвергает себя, - он ищет любовь в других. Отношения ему нужны, чтобы заполнить пустоту, закрыть черную дыру в душе. Но пустоту эту заполнить извне невозможно, и такой человек в любви превращается в вампира. #психология #elleirina #любовь #любовьксебе #отношения #саморазвитие #самопознание

Фото опубликовано Ирина Федорова ❃ Психолог (@_irina.fedorova)

Вспомните, что печального принес этот год, из чего вы можете извлечь опыт, с чем попрощались. Будьте благодарны уходящему году за все, что он подарил и забрал у вас.

Загадать желания

Возьмите красивый блокнот или чистый лист бумаги. Напишите, что вы хотите сделать в наступающем году. Не ограничивайте свои мечты. Загадывайте любые желания и события. Они могут быть судьбоносными и масштабными – выйти замуж, родить ребенка или найти новую работу. А могут быть быстровыполнимыми, например, записаться на курсы испанского, заняться йогой, купить машину, прочитать сто книг или похудеть на десять килограммов.

Это не просто список желаний – это руководство к действию. Не откладывая в долгий ящик, начните спокойно и планомерно выполняйте пункты из этого списка. Гарантируем: через год вы удивитесь, как много желаний может исполниться всего за 12 месяцев.

Простить обиды

Обида – это яд только для того, кто обижен. Не несите этот тяжелый и горький багаж в следующий год. Каждый человек совершает ошибки, и мы можем либо винить его всю свою жизнь и отдавать часть своей энергии и сил на то, чтобы сохранять в душе обиду, либо простить и освободиться в первую очередь самому.

Если вы в ссоре с кем-то из близких, сейчас самое время искренне поговорить и забыть старые конфликты. Если кто-то обижен на вас – тоже попросите прощения.

Поговорить с родителями

Если у вас есть возможность – сходите к родителям в гости, если нет – позвоните им. Проведите вместе время, помогите или просто поговорите с ними.

Поблагодарите родителей за любовь и поддержку, которую они вам дарили в вашей жизни. Если старшего поколения вашей семьи уже нет в живых, просто посвятите им время, вспомните о них с любовью.

Сделать доброе дело

Возможно, среди ваших знакомых или коллег есть одинокий человек – предложите ему вместе пообедать, или пригласите его домой на ужин. Ведь самый ценный подарок для каждого человека – живое общение.

Подарите праздник не только своей семье и друзьям, но и тем, о ком некому позаботиться. Посетите детский дом или дом престарелых, купите подарки детям, проведите день с одинокими стариками. Внимание и забота будут для них лучшим новогодним чудом.

В любви и заботе нуждаются не только люди. Отправляйтесь в приют для бездомных животных, и, возможно, у вас появится новый преданный друг.

Сегодня возвращаясь с лечения с Джеком ,мы не смогли проехать мимо вот такой чудесной , мёрзнущей на снегу щенульки-"девочки".Ищем передержку или сразу дом. т 8 778 397 51 57 #животные #бездомныеживотные #собаки #собака #собакадругчеловека #кошки #коты #котята #братьянашименьшие #бездомныесобаки #бездомныекошки #бездомныекоты #приютдляживотных #приютдлясобак #приютдлякошек #астана #астанасити #animal #animals #dogs#catfriends #dog#cat#cats#dogfriends# astana #astanagram #astanacity

Фото опубликовано Ковчег-приют для бездомных�� (@priut_kovcheg)

Отпустить все лишнее

Пересмотрите свою жизнь – от чего бы вы хотели отказаться? Старые вредные привычки, занятия, которые не приносят вам пользы, а только отбирают силы, людей, с которыми вам не приятно и тяжело общаться.

Возможно, вы много времени проводите, просматривая новости в интернете? Или продолжаете общаться с приятелем, который давно перестал интересоваться вашими делами, зато любит пожаловаться на свою жизнь?

Позаботиться о себе

Чтобы выглядеть и чувствовать себя в праздники на все 100%, стоит найти время и для себя. Не секрет, что среди предпраздничной суеты мы часто о себе забываем.

Сделайте новую прическу, устройте день SPA-процедур, встретьтесь с любимыми подругами или купите красивое платье для праздничного вечера. Чтобы встретить этот Новый год неотразимой и с хорошим настроением, запланируйте все эти мероприятия заранее.,

Провести день с детьми

Новый год – это прежде всего семейный праздник. Разузнайте у своих детей, как они хотят провести последний день уходящего года. 

 

Все вместе поезжайте за город или в парк на зимнюю прогулку, дружно отправляйтесь в кино или на каток. На сияющих огнями улицах или в заснеженном лесу вам покажется, что праздник уже наступил. Совместно пережитое чувство семейной близости и тепла среди зимней сказки сохранится в ваших сердцах надолго.

Исполнить свое желание

Давно мечтали о романтической поездке или эксклюзивной спа-процедуре, но жалели денег или не находили времени? А может быть, хотели завести котенка-экзота или заказать фотосессию у модного фотографа, но "руки так и не дошли"? Жизнь слишком коротка. Больше не откладывайте свои желания на потом, не ждите, что кто-то другой начнет исполнять ваши мечты.

Станьте волшебником для самого себя, вам это вполне по плечу. Сделайте, закажите, купите то, о чем мечтаете – вы это заслужили.

Купить подарки

Позаботьтесь о подарках для близких заранее, не откладывайте это важное дело до последнего момента. Чтобы не тратить время на беготню по магазинам в поисках "того, не знаю чего", заранее составьте список подарков. Конечно, вы можете заранее попросить своих родных и друзей составить wish-list. Это можно сделать с помощью специального приложения в Сети либо по старинке, на листе бумаги.

Подумайте, что хотят получить ваши дети, муж, родители и близкие друзья. Купите им то, чему они действительно обрадуются, ведь дарить желанные подарки – это настоящее удовольствие. И не забудьте купить подарок для себя.

Очистить пространство

Для привлечения правильной энергии полезно время от времени избавляться от домашнего хлама. А уж перед Новым годом просто необходимо выбросить старые вещи, которыми вы редко пользуетесь. Ведь они занимают место в вашем доме и не дают появиться новой энергии.

То же самое и с людьми. Постарайтесь оставить в прошлом тех, кто забирает вашу энергию критикой, завистью, неверием в ваши силы. Начните с этого, если вы хотите освободиться от того, что тянет вас назад и не дает двигаться вперед. Переберите вещи и выбросьте или отдайте то, что больше не используете: одежду, мебель, игрушки, книги и т.д. 

Когда вы освободите свой дом от хлама, вы почувствуете, как легко вам стало на душе. И очень скоро к вам легко начнут приходить новые полезные вещи и приятные люди.

Украсить свой дом

Очень важно перед Новым годом ощутить себя домашней волшебницей, а не феей уборки. Пусть ваших родных не покидает ощущение предстоящего праздника и предвкушение чудес.

 

Наверное, когда заводишь дома ёлку��, это определённо что-то значит...�� Я же сегодня совершенно счастливая навешала на малюсенькую искусственную ёлочку всех своих фей и ангелочков, обмотала огонечками, убедилась, что места больше на ёлке не осталось... и вот... жду нового года�� #праздниккнамприходит #явзрослею #елочка #искусственнаяелка #ангелы #феи #украсилаелочку #гирлянда #новыйгод #совсемскоро #настроение #загадатьжелание #всесбудется #феялюбви #candycane #christmas #chritmasmood

Фото опубликовано Anna Бубнова (@laska20052006)

 

Испеките новогоднее печенье, нарядите елку, создайте праздничные композиции из веточек хвои и разноцветной мишуры. И все это под любимую музыку и с добрыми эмоциями. Праздничная атмосфера в доме ...

Разослать открытки 

В эпоху цифровых технологий мы практически перестали пользоваться традиционной почтой. В почтовых ящиках теперь можно найти лишь счета и рекламные листовки.

Тем приятнее будет вашим друзьям или родным обнаружить в ящике красивый конверт или яркую открытку с новогодним поздравлением, написанным "по старинке", от руки. Будьте уверены, ваше послание оценят и будут бережно хранить.

Фото: GLOBAL LOOK press\ Angela to Roxel

Собрать семейный совет

Обсудите с членами семьи, как отпраздновать Новый год. На импровизированное собрание возьмите листок бумаги и ручку, и запишите все предложения.

Обсудите меню, места, куда вы хотите съездить, развлечения и конкурсы, а также кого пригласить или к кому пойти на праздник. Подумайте вместе, как вы хотите провести новогодние каникулы. Пусть вся семья ощутит, что это общий праздник, и мнение каждого важно и ценно.

 

Выпить шампанского

А главный совет – больше ничего не откладывайте на потом. Начните действовать прямо сейчас!

Автор: Евгений Мышко27 декабря 2016, 16:37
ФОТОРЕПОРТАЖ

Звезды отметили Новый год в сентябре

567

комментарии

Политика

Трамп отправит в Россию знатока русской души
Порошенко готовится бежать в Россию
Обама придумал новый повод для санкций
Захарова предложила пересчитать бежавших с Украины евреев

Шоу-бизнес

Родившая Крутая показала роскошное тело в купальнике
Рынска опознала напавших на нее людей
Фролов из "Дома-2" об избиении актрисы: Мы с ней поругались
Бородина посмеялась над разводом Бузовой

Проишествия

Задушивший школьника москвич оказался американцем
Знаменитого футболиста ограбили во время свадьбы
Известную скрипачку обокрали во время перелета в Москву
Юный москвич задушил младшего брата

Lifestyle

Как заработать на путешествиях
Почему детям важно верить в Деда Мороза
Константин Райкин прооперирован после тяжелой травмы
Принцесса Лея перед смертью снялась в продолжении "Звездных войн"
Шоу-бизнес

Дочери Валерии очень плохо

Анна Шульгина напугала поклонников
Шоу-бизнес

Адвокат Жорин рассказал о покушении

Юриста хотят убить из-за женщины
Общество

Путин отменил торжество в Новый год после трагедии Ту-154

Президент поменял традиционный формат праздничного приема
Шоу-бизнес

Бородина посмеялась над разводом Бузовой

Брак ведущей "Дома-2" будет расторгнут 30 декабря, о том и шутки

Гороскоп

Гороскоп подарков на 2017 год
Астрологический прогноз с 26 декабря 2016 по 1 января 2017 года
Ирина Дубцова расплачивается за свои ошибки
Банкиры назвали самые богатые знаки зодиака

Фоторепортажи

Челка испортила красоту Паулины Андреевой
Пассия Козловского вышла на красную дорожку в прозрачном платье
Кто из звезд хочет стать россиянином
Каким запомнился Джордж Майкл

Спорт

Известного футболиста сбросили с лестницы
Лыжникам Легкову и Вылегжанину запретили выступать
Кто контролирует мировой футбол
Американская газета переврала слова главы РУСАДА о допинге

Регионы

Вахтовик-живодер оправдался за убийство медведя
На Кавказе преступники украли пиявок на миллион рублей
Салют загорелся в толпе зрителей (видео)
Картины Левитана нашли у грабителей в трусах
+18 © 2016 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru