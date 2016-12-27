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В чем встречать год Огненного Петуха

Фото: GLOBAL LOOK press
Согласно восточному календарю, 2017 год будет годом Огненного Петуха. Правильная встреча Нового года гарантирует, что его хранитель и символ останется доволен и будет благоволить всем нашим начинаниям.
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Огненный Петух, приходящий на смену яркой Огненной Обезьяне, обещает нам еще более экстраординарный и запоминающийся год, нежели предыдущий. Его симпатии и антипатии во многом определяют характер событий, которые произойдут с нами в 2017-м.

Несмотря на то, что Огненный Петух вступит в свои права лишь 28 января, приветствовать символического хозяина будущего года мы начнем уже в новогоднюю ночь. И чтобы следующие 12 месяцев нам сопутствовала удача, к этой встрече нужно тщательно подготовиться.

С точки зрения астрологии, Петух в восточном календаре – символ обновления, начала чего-то нового и неизвестного. А значит, будущий год обещает, что в жизни каждого человека произойдут перемены. Будут ли они приятными, во многом зависит от нас самих.

И уж конечно, все мы в силах сделать так, чтобы встретить наступающий год в соответствии с традициями. Принято считать, что Огненный Петух предпочитает придерживаться семейных устоев. Подружиться с норовистым хозяином наступающего года нужно сразу же, в новогоднюю ночь. А значит, встречать Новый 2017-й лучше не в клубе или ресторане, а дома, в кругу семьи и близких друзей.

Конечно, отмечать Новый год нужно с шиком, во всем блеске. Будет замечательно, если в эту новогоднюю ночь вы наденете свои лучшие драгоценности.

Выбирая наряд, остановите свой выбор на хорошо скроенном платье из натуральной дорогой ткани. Это может быть органза, шелк, атлас, бархат, парча, тончайшая кожа. Подобная роскошь  привлечет в вашу жизнь богатство и удачу.

Как следует из названия года, которому покровительствует Огненный Петух, наиболее удачная цветовая гамма для встречи этого праздника – красно-золотистая. Наряды, аксессуары, макияж – все должно символизировать своим цветом огонь, страсть, роскошь и сексуальность.

При этом не обязательно останавливаться на классическом красном – можно надеть наряд бордового, алого, рубинового, карминового, малинового цветов. Уместны будут даже все оттенки розового. С ними удачно сочетаются глубокий черный, блестящий белый, перламутровый.

В список огненных оттенков можно включить также оранжевый и желтый. Если же эти цвета вам не слишком нравятся, альтернативой "жаркой" гамме могут стать прохладные фиолетовый с синим.

Все говорят о том, что год огненного Петуха ���� надо встречать непременно в золотом и красном����! Мол, так ему, Петуху, понравится...и я уже представляю, как где-нибудь в местах скопления желающих отпраздновать, все мы - как одна, нарядимся в красно-золотое с камнями и перьями #дорогобогато и будем напоминать дорогой курятник��))) Я иронизирую, конечно, и против красного и золотого ничего против не имею☝��, но я всегда за то, чтобы женщина носила то, что ей идёт и украшает����) и, да, не забывайте, что Новый Год по Китайскому календарю наступит ТОЛЬКО в Феврале��, и поэтому : красный, синий, голубой - выбирай себе любой��)) главное, чтобы тот, кто рядом - был доволен и чтобы собственное отражение в зеркале - радовало��! За нарядными платьями в ������������@skitzyou ������������, с наступающим, девочки! ����������V / Like this #electric blue #dress by @skitzyou ��pic by @andrew_bayda #style #fashion #dressfornewyear

Фото опубликовано Ambassador Of FIFA WC 2018����⚽️ (@lopyrevavika)

Для стильных девушек в этом году самым удачным выбором станут асимметричные наряды. И неважно, что именно это будет – юбка с блузой, платье или даже комбинезон.

Не стоит увлекаться прозрачными тканями и глубокими декольте. Такой образ вряд ли привлечет внимание хозяина года – утонченного эстета Петуха.

Удачный женский образ может складываться из аккуратного коктейльного платья красного, желтого, пастельных золотистых тонов, шпилек на высоком каблучке, зрительно удлиняющих женскую ножку, и аксессуаров в тон основному цвету. Прекрасным дополнением к такому наряду станут украшения из золота, либо под золото, или жемчуга, в том числе и искусственного.

Между тем стилисты предупреждают: аксессуары лучше использовать в меру. Здесь очень важно придерживаться золотой середины. Если сомневаетесь, то лучше, если дополнений к вашему наряду будет меньше, чем необходимо.

 

Украшения должны только лишь подчеркивать ваш образ. Поэтому в этот Новый год придерживайтесь минимализма, избегайте слишком экстравагантных украшений. Сделайте акцент на цвет.

 

Что касается мужчин, то им вовсе не обязательно встречать Новый год в официальном наряде. Строгий костюм сможет значительно снизить уровень комфорта на столь веселом празднике. Если же вы пришли в гости вместе со своей нарядной спутницей, то должны ей соответствовать. 

Дед Мороз для взрослых #feshion #barber #barbershop #мужскаямода #часы

Фото опубликовано Style (@your_image2017)

Но даже если вы отмечаете праздник дома, то постарайтесь избежать повседневной одежды – ваш будничный вид наверняка не понравится символу года. Лучше совсем отойти от небрежного стиля и отказаться от смешных футболок и рваных джинсов.

Позаботьтесь о том, чтобы выделяться и выглядеть оригинально, но в то же время элегантно. Даже если это будет пуловер или джемпер с брюками – они должны подчеркивать вашу мужественность.

Красно-золотистая гамма будет уместна не только при выборе праздничного наряда, но и в новогоднем интерьере. Чтобы не прогневать Петуха, в оформлении дома следует воздержаться от земляных и болотных оттенков. Петуху также не понравятся горчичный, телесный, серый или бледно-голубой цвет.

 

Для создания праздничной атмосферы в этом году лучше использовать огненные оттенки. Различные варианты благородного красного в сочетании с роскошным золотым, торжественным белым и официальным черным создадут идеальный вариант для празднования Нового 2017 года. 

 

 

В интерьере можно не опасаться переусердствовать с блеском и огнями, ведь Новый год невозможно представить без соответствующего антуража. Для елки используйте красную и золотистую мишуру и игрушки в огненно-красной гамме. Это придаст лесной красавице роскошный и элегантный вид, подчеркнув общую атмосферу праздника.

В дизайне праздничного стола и всего помещения должны преобладать украшения из натуральных материалов. Лучшим украшением для встречи 2017 года становятся спелые красные яблоки и яркие апельсины – в полном соответствии с любимой цветовой гаммой Огненного Петуха. А вместо новогодней звезды на верхушку елки можно водрузить фигурку символического хозяина праздника.

Для поднятия новогоднего настроения #дедмороз а Вам в ленту! ����⛄❄��

Видео опубликовано Деревянные развиваюшие игрушки (@intoys.umi.ru)

 

Автор: Евгений Мышко27 декабря 2016, 20:52

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