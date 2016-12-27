В чем встречать год Огненного Петуха

Согласно восточному календарю, 2017 год будет годом Огненного Петуха. Правильная встреча Нового года гарантирует, что его хранитель и символ останется доволен и будет благоволить всем нашим начинаниям.

Огненный Петух, приходящий на смену яркой Огненной Обезьяне, обещает нам еще более экстраординарный и запоминающийся год, нежели предыдущий. Его симпатии и антипатии во многом определяют характер событий, которые произойдут с нами в 2017-м.

Несмотря на то, что Огненный Петух вступит в свои права лишь 28 января, приветствовать символического хозяина будущего года мы начнем уже в новогоднюю ночь. И чтобы следующие 12 месяцев нам сопутствовала удача, к этой встрече нужно тщательно подготовиться.

Фото опубликовано Шоу-балет "Ша Нуар" (@shanuar.ru) Дек 20 2016 в 2:51 PST

С точки зрения астрологии, Петух в восточном календаре – символ обновления, начала чего-то нового и неизвестного. А значит, будущий год обещает, что в жизни каждого человека произойдут перемены. Будут ли они приятными, во многом зависит от нас самих.



Фото опубликовано Eugenia Krasnova (@lastenka) Дек 20 2016 в 9:53 PST

И уж конечно, все мы в силах сделать так, чтобы встретить наступающий год в соответствии с традициями. Принято считать, что Огненный Петух предпочитает придерживаться семейных устоев. Подружиться с норовистым хозяином наступающего года нужно сразу же, в новогоднюю ночь. А значит, встречать Новый 2017-й лучше не в клубе или ресторане, а дома, в кругу семьи и близких друзей.

Конечно, отмечать Новый год нужно с шиком, во всем блеске. Будет замечательно, если в эту новогоднюю ночь вы наденете свои лучшие драгоценности.

Видео опубликовано Mari de Boshir (@m_treshka) Ноя 4 2016 в 11:04 PDT

Выбирая наряд, остановите свой выбор на хорошо скроенном платье из натуральной дорогой ткани. Это может быть органза, шелк, атлас, бархат, парча, тончайшая кожа. Подобная роскошь привлечет в вашу жизнь богатство и удачу.

Фото опубликовано Dubaikidsstyle (@dubaikidsstyle) Дек 21 2016 в 6:59 PST

Как следует из названия года, которому покровительствует Огненный Петух, наиболее удачная цветовая гамма для встречи этого праздника – красно-золотистая. Наряды, аксессуары, макияж – все должно символизировать своим цветом огонь, страсть, роскошь и сексуальность.

Фото опубликовано Mari de Boshir (@m_treshka) Ноя 23 2016 в 4:06 PST

При этом не обязательно останавливаться на классическом красном – можно надеть наряд бордового, алого, рубинового, карминового, малинового цветов. Уместны будут даже все оттенки розового. С ними удачно сочетаются глубокий черный, блестящий белый, перламутровый.

Фото опубликовано Tendencias by Cristina (@tendencias_cdp) Дек 21 2016 в 7:02 PST

В список огненных оттенков можно включить также оранжевый и желтый. Если же эти цвета вам не слишком нравятся, альтернативой "жаркой" гамме могут стать прохладные фиолетовый с синим.

Фото опубликовано Fashion Wardrobe (@styleinsta_official) Дек 19 2016 в 9:25 PST

Для стильных девушек в этом году самым удачным выбором станут асимметричные наряды. И неважно, что именно это будет – юбка с блузой, платье или даже комбинезон.

Фото опубликовано Интернет-магазин одежды "Одри" (@fashion_lux4queen) Дек 13 2016 в 12:24 PST

Не стоит увлекаться прозрачными тканями и глубокими декольте. Такой образ вряд ли привлечет внимание хозяина года – утонченного эстета Петуха.

Удачный женский образ может складываться из аккуратного коктейльного платья красного, желтого, пастельных золотистых тонов, шпилек на высоком каблучке, зрительно удлиняющих женскую ножку, и аксессуаров в тон основному цвету. Прекрасным дополнением к такому наряду станут украшения из золота, либо под золото, или жемчуга, в том числе и искусственного.

Между тем стилисты предупреждают: аксессуары лучше использовать в меру. Здесь очень важно придерживаться золотой середины. Если сомневаетесь, то лучше, если дополнений к вашему наряду будет меньше, чем необходимо.

Украшения должны только лишь подчеркивать ваш образ. Поэтому в этот Новый год придерживайтесь минимализма, избегайте слишком экстравагантных украшений. Сделайте акцент на цвет.

Что касается мужчин, то им вовсе не обязательно встречать Новый год в официальном наряде. Строгий костюм сможет значительно снизить уровень комфорта на столь веселом празднике. Если же вы пришли в гости вместе со своей нарядной спутницей, то должны ей соответствовать.

Дед Мороз для взрослых #feshion #barber #barbershop #мужскаямода #часы Фото опубликовано Style (@your_image2017) Дек 20 2016 в 3:30 PST

Но даже если вы отмечаете праздник дома, то постарайтесь избежать повседневной одежды – ваш будничный вид наверняка не понравится символу года. Лучше совсем отойти от небрежного стиля и отказаться от смешных футболок и рваных джинсов.

Фото опубликовано ��ФОТОГРАФ Анастасия Сахарова�� (@sugar.foto) Дек 20 2016 в 9:01 PST

Позаботьтесь о том, чтобы выделяться и выглядеть оригинально, но в то же время элегантно. Даже если это будет пуловер или джемпер с брюками – они должны подчеркивать вашу мужественность.

Фото опубликовано Imperial Tailoring Co SPB (@imperialtailor) Дек 19 2016 в 11:45 PST

Красно-золотистая гамма будет уместна не только при выборе праздничного наряда, но и в новогоднем интерьере. Чтобы не прогневать Петуха, в оформлении дома следует воздержаться от земляных и болотных оттенков. Петуху также не понравятся горчичный, телесный, серый или бледно-голубой цвет.

Фото опубликовано Алиса Селезнёва (@alisa_selezneva_live) Дек 20 2016 в 12:32 PST

Для создания праздничной атмосферы в этом году лучше использовать огненные оттенки. Различные варианты благородного красного в сочетании с роскошным золотым, торжественным белым и официальным черным создадут идеальный вариант для празднования Нового 2017 года.

Фото опубликовано Кристина (@beadsstones) Дек 19 2016 в 11:19 PST

В интерьере можно не опасаться переусердствовать с блеском и огнями, ведь Новый год невозможно представить без соответствующего антуража. Для елки используйте красную и золотистую мишуру и игрушки в огненно-красной гамме. Это придаст лесной красавице роскошный и элегантный вид, подчеркнув общую атмосферу праздника.

Фото опубликовано Ирина Шитая (@ishi_muah) Дек 21 2016 в 2:51 PST

В дизайне праздничного стола и всего помещения должны преобладать украшения из натуральных материалов. Лучшим украшением для встречи 2017 года становятся спелые красные яблоки и яркие апельсины – в полном соответствии с любимой цветовой гаммой Огненного Петуха. А вместо новогодней звезды на верхушку елки можно водрузить фигурку символического хозяина праздника.

Фото опубликовано МАСТЕРСКАЯ СТЕЙСИ �� ТЮМЕНЬ. (@anastasia_kulpina) Дек 19 2016 в 9:48 PST

Фото опубликовано Coat & Badge (@coatandbadgesw) Дек 21 2016 в 6:06 PST