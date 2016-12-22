Как встретить Новый год без вреда для здоровья

Новый год – это не только елки, подарки и приятные поздравления. Во время длинных зимних каникул многие забывают про диеты и не отказывают себе во вкусной, но вредной пище.

Как провести новогодние праздники с пользой и без последствий для фигуры, Dni.Ru рассказал фитнес-директор сети фитнес-клубов Raketa Алекс Сурос.

Худеть к знаменательной дате — неэффективно





Многие за пару месяцев, а то и недель до Нового года, ставят себе цель похудеть к 31 декабря, чтобы праздничные наряды хорошо сидели на подтянутой фигуре. Но желание быстро сбросить лишние килограммы к конкретной дате часто приводит к противоположному результату. Вы и так находитесь в стрессе перед Новым годом, да еще даете организму дополнительную нагрузку в виде экспресс-диеты или резких физических нагрузок. В итоге многие не замечают, как между делом заедают внезапно свалившийся двойной стресс и к заветной дате становятся иногда даже полнее, чем были в тот момент, когда приняли решение начать худеть. И это в лучшем случае.

Бывает, что переедание приводит к проблемам, которые приходится решать уже врачам. По статистике, много вызовов скорой приходится на периоды после праздников или на Пасху, когда люди начинают неправильно выходить из диеты. Поэтому лучший вариант – не обозначать дату, к которой надо похудеть, а регулярно поддерживать тело в форме.

Не подвергайте организм стрессу

Если вы решили, что будете есть жирную пищу в Новый год, лучше подготовить к этому организм заранее. Но это не значит, что салатами оливье нужно начинать питаться за неделю до праздника. Можно постепенно нагружать организм жирами, которые будут полезными, но не нанесут особого ущерба фигуре. Например, вместо вредных жиров, которые присутствуют в фастфуде, лучше переключиться на полезные жиры – омега 3, омега 6, омега 9, которые содержатся в рыбе и оливковом масле.

В рационе должно быть мясо, которое богато белком, количество быстрых углеводов можно снизить. Также можно уменьшить общее количество потребляемых продуктов, но повысить их качество. Тогда организм не будет страдать от стресса, что не спровоцирует излишнее переедание во время самого праздника. Для дневного рациона девушек, например, достаточно 1200–1500 калорий. Не стоит себя слишком ограничивать, просто держитесь в каких-то рамках.

Рецепт "безвредного" оливье

К новогоднему столу в России традиционно готовят много вкусных, но весьма калорийных блюд. Но ради сохранения фигуры не придется отказываться от оливье. Продукты в этом салате легко можно заменить на менее жирные, при этом сохранив традиционный вкус. Например, использовать майонез или соусы, в которых минимизировано содержание углеводов. Такой продукт продается во многих магазинах в отделе товаров для правильного питания. Конечно, обезжиренный майонез не будет полезным, но он не такой вредный, как обычный.

Докторскую колбасу стоит заменить в салате говядиной, а маринованные огурцы – обычными. Достаточно немного скорректировать рецепт – и оливье окажется не таким уж вредным салатом. Холодец, в принципе, тоже полезный продукт, если знать меру. Ведь, по сути, это то же самое мясо. Стоит ограничить себя в сырах, колбасах и алкоголе. Любой алкоголь несет вред, но можно, например, уменьшить его количество и не употреблять крепкие напитки – пары бокалов шампанского для веселого настроения будет вполне достаточно.

Пейте больше жидкости

После Нового года, если все-таки вы не удержались и наелись жирной пищи, нужно правильно выйти из тяжелого для желудка и поджелудочной железы состояния. На следующий день после праздника пейте много воды. Затем можно съесть суп, а уже потом начинать постепенно начинать доедать приготовленные салаты.

Но все же самый правильный вариант – это постоянно соблюдать режим питания: и до Нового года, и после. Тогда в течение всего года удастся выглядеть хорошо. Конечно, это не краткосрочный процесс. В рационе должно быть все сбалансировано: в него должны входить мясо, медленные углеводы, которые содержатся в крупах, например, в кашах (кроме манной), ненасыщенные жиры. И тогда действительно можно похудеть без стресса и перегрузок.

Занимайтесь спортом с умом

И все же одного питания недостаточно. Должна присутствовать и физическая активность. К занятиям спортом необходимо также подходить с умом. У человека есть свои пульсовые зоны. Для более эффективного процесса жиросжигания во время занятий спортом нужно находиться в средней пульсовой зоне. Ее также можно чередовать с тяжелой зоной, когда нагрузка возрастает. При этом, если постоянно заниматься в очень интенсивном режиме, то эффект с точки зрения снижения веса будет значительно меньше, потому что организм будет быстро уставать, а в средней пульсовой зоне человек может находиться достаточно долго.

Именно поэтому спринтерские забеги меньше способствуют жиросжиганию, чем обычный бег, в котором чередуются высокая и средняя пульсовые зоны. Вообще, чем больше и дольше мы двигаемся, тем активнее расходуется энергия. Зимой идеально подходят беговые лыжи. Также хорошо подходит катание на коньках. Ну а тем, кому не хочется заниматься зимой на холоде, стоит встать на беговую дорожку, пойти в группу функционального тренинга, попробовать сайклинг, или вообще заняться танцами – они тоже приносят огромную пользу. Главное не сидеть все зимние каникулы на диване, а активно проводить время. Тогда в течение всего года вы будете выглядеть отлично.