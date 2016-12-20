Почему Райкин стал Человеком года

Ассоциация театральных критиков отдала звание человека года руководителю театра "Сатирикон". Решение было принято практически единогласно.

Определяющим для критиков стала нашумевшая речь Райкина на съезде союза театральных деятелей. Тогда Константин Аркадьевич в несколько эмоциональной форме высказался об участившихся в последнее время нападках на искусство. Говорил он и о запретах с "гонениями", которые сегодня, по его мнению, в равной степени касаются кино– и театральных режиссеров, фотографов, художников и других представителей творческих профессий.

Также звание "Человек года" в 2016-м могли получить актер Евгений Миронов, известный критик Инна Соловьева, режиссер Всеволод Лисовский и дирижер Теодор Курентзис. Конкуренцию Райкину, разумеется, составил Миронов, недавняя речь которого произвела впечатление даже на президента Владимира Путина.

Члены Ассоциации театральных критиков пояснили, что Константин Аркадьевич проявил недюжинные смелость и бескомпромиссность в отстаивании свободы творчества. Так, режиссер Юрий Грымов в эфире НСН заявил, что пресса не обратила внимания на одну из важных фраз Райкина. Руководитель "Сатирикона" призвал всех объединиться и перестать "мочить друг друга по кабинетам", напомнил Грымов.

Как ранее сообщали Dni.Ru, речь Константина Аркадьевича на съезде СТД осудили многие представители творческой интеллигенции. Так, режиссер Никита Михалков неоднократно выразил свое непонимание ситуации. "Я очень уважаю Костю и очень его люблю, но никак не пойму: чего ему не хватает?" – эмоционально заявлял Никита Сергеевич в одном из своих интервью.

Не остался в стороне и непосредственно Союз театральных деятелей. Заместитель председателя СТД Евгений Стеблов рассказал, что выступление Райкина 24 октября стало для него полной неожиданностью. Как писал ТАСС, известный артист говорил: Райкину дали слово на 15 минут, а он неожиданно закатил нешуточную "истерику".

Однако многие коллеги высказались в защиту Райкина-младшего. Так, худрук театра "Школа современной пьесы" Иосиф Райхельгауз парировал несогласным с мнением Константина Аркадьевича, что некрасиво "хаять" Райкина без его непосредственного участия в разговоре.

Тем не менее склоки руководителю "Сатирикона" оказались лишь на руку. Кто бы ни делал громкие заявления, представители творческой элиты показали: они на стороне Райкина. Ассоциация театральных критиков – независимое объединение лучших критиков страны, созданное в середине 2015 года. В ее составе на сегодняшний день более 100 человек.