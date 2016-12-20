Как правильно нарядить елку и украсить стол

Наталья Барбье назвала основные правила праздничного декора. Сделать красоту своими руками просто.

Программа "Первого канала" "Идеальный ремонт" уже несколько лет преображает дома знаменитых и не очень россиян. Кажется, что ведущая проекта Наталья Барбье знает все о том, как грамотно преобразить интерьер и превратить любую хижину в дворец. Поэтому накануне Нового года Dni.Ru обратились к ней с просьбой рассказать о том, как украсить дом к Новому году.

"Существует несколько основных типов украшения елки, – отметила Барбье. – Тренд этого года в России и Европе – винтажные игрушки. Я, например, обожаю картонные игрушки 50-х годов – петухов, кошек, собак, сов и парашюты. Их легко купить на блошиных рынках. Елка с такими игрушками подойдет для семьи с большими традициями, в которой за столом собираются несколько поколений.

Второй вариант – скандинавская экоёлка. На ней нет фабричных игрушек. Ее украшают крашеными шишками, ветками рябины, мандаринами, палочками корицы. Сегодня во многих детских домах делают фигурки из фанеры – попугаев, снегирей. Я всегда с удовольствием покупаю такие поделки для украшения.

Есть буржуазный вариант оформления елки – он к нам пришел из викторианской Англии. Розовые шары, огромные банты, бусы – все это подчеркивает распектабельность и богатство".

Существуют, по словам Барбье, и правила оформления новогоднего стола. "Для большого семейного праздничного ужина я предлагаю покрыть стол красной скатертью, положить красные салфетки. Тарелки должны быть белыми, а бокалы – прозрачными.

А вот для романтического ужина на двоих уместно будет другое оформление стола. Сейчас в моде так называемый цвет молодой капусты. Поэтому салфетки вполне могут быть такими. А вот тарелки можно взять с крупным растительным рисунком – цветами, фруктами. Это сейчас очень актуально".

Есть и общие правила по оформлению стола, которых Барбье советует придерживаться. Например, украшение в центре не должно быть высоким, чтобы не перекрывать визуальный контакт гостей, сидящих друг напротив друга. "Все должно быть просто и естественно, – говорит Наталья. – Не надо ничего клеить, красить, прибивать. Просто свяжите пару веточек ели с несколькими бутонами цветов, положите сверху пару долек сушеных апельсинов и раскрытый гранат, посыпьте зернами гвоздики – будет очень эффектно! Кстати, рассыпанные на столе специи считаю обязательным атрибутом для тех, кто хочет правильно встретить наступающий год Красного Петуха. Есть в них и символическое значение. Ведь Каспар, Бальтазар и Мельхиор, пришедшие поклониться младенцу Христу, принесли ему с Востока, в том числе, ладан и смирну".