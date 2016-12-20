Лучшие фильмы про супергероев

Один из ста самых популярных сайтов в мире, кинокаталог IMDb, опубликовал рейтинг лучших фильмов уходящего года. В первую пятерку лидеров попали киноленты, посвященные суперзлодеям и, конечно же, их противникам – супергероям.

Научно-фантастический боевик Дэвида Эйра "Отряд самоубийц" в августе этого года уверенно занимал исключительно первые строчки всех самых престижных рейтингов. Захватывающая кинолента о приключениях отважной команды не лишена искрометного юмора, что особенно оценили зрители. Как и большинство самых удачных картин про супергероев, фильм снят на основе одноименного комикса издательства DC Comics.

Конечно, в рейтинге лучших фильмов не обойтись без Marvel Studios и их коллег - Walt Disney Studios Motion Pictures. Неподражаемые Роберт Дауни-младший и Крис Эванс обеспечили киноленте братьев Энтони и Джо Руссо "Первый мститель: Противостояние" просто ошеломительный успех в мировом прокате.

А вот Зак Снайдер снял не только красочную и захватывающую ленту на основе графических историй DC Comics, но и буквально столкнул лбами двух самых известных супергероев мира. Фильм "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" попал на третью строчку престижного рейтинга.

Знаменитый антигерой вселенной Marvel Дэдпул, пожалуй, не менее популярен, чем Бэтмен. Режиссер Тим Миллер уже давно вдохновился снять фильм, посвященный культовому персонажу, и в минувшем году наконец-то осуществил свои планы. Проект оказался удачным. Сегодня "Дэдпул" официально признан самым кассовым фильмом в истории среди всех картин с рейтингом R.

Сценарист Саймон Кинберг и режиссер Брайан Сингер тоже вдохновились комиксом Marvel. А именно – серией "Люди Икс: Апокалипсис". Кинолента с Джэймсом Макэвоем и Майклом Фассбендером в главных ролях в мае этого года покорила всех любителей историй о супергероях.