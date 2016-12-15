В какой стране мира лучше всего отдыхать

Поисковый сервис Google проанализировал запросы своих пользователей и составил рейтинг самых популярных туристических направлений уходящего года. Конечно же, в первую тройку вошли самые "райские" уголки планеты.

Как сообщает The Telegraph , самым популярным направлением среди туристов стали Мальдивы. Теплые воды Индийского океана не первое десятилетие привлекают путешественников всего мира, ведь именно здесь можно по-настоящему "перезагрузиться" и отдохнуть от повседневной рутины.

На второй строчке – портовый городок Малага, расположившийся на южном побережье Испании. Страна славится не только мягким и солнечным климатом, но и знаменитым испанским гостеприимством. Вкуснейшие блюда национальной кухни, достойная винная карта и множество достопримечательностей в двух-трех часовой доступности общественным транспортом – все это про испанское побережье.

Замыкает тройку лидеров самый крупный остров архипелага Канарских островов – сказочный Тенерифе. Как и на Мальдивах, здесь можно насладиться поистине "райским" отдыхом.

В пятерку лидеров также попал шотландский Эдинбург и один из самых манящих мегаполисов мира – Нью-Йорк. В топ-10 также вошли Канада, африканская республика Кабо-Верде, Флорида и Мексика.

Что касается самых популярных направлений среди российских туристов, то здесь по версии Google с огромным отрывом лидирует Крым. Кроме этого путешественники России ценят отдых в Турции, Приморье и, как ни странно в Геленджике. Последний уже не первое десятилетие пользуется стабильным спросом среди наших туристов.