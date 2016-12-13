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5 лучших мест для новогодних каникул с ребенком

Фото: GLOBAL LOOK press/P. Royer
Перед заботливыми родителями встает довольно непростая задача – постараться устроить своим детям запоминающийся отдых в период новогодних каникул. Зимой возможностей для разнообразного времяпровождения не меньше, чем в теплые месяцы, поэтому выбрать что-то достойное довольно просто.
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И все же можно смело выделить несколько интересных мест, которые не разочаруют ни взрослых путешественников, ни любознательных детей.

Санкт-Петербург, Россия

Первое, что удивляет гостей Северной столицы, приезжающих сюда на Новый год, – это яркие огни иллюминации по всему городу. Особенно празднично и торжественно выглядит заснеженная площадь перед Зимним дворцом. Здесь же устанавливается главная городская рождественская елка. Из новогодних базаров юных туристов больше всего привлекает тот, что расположился на живописном Елагином острове.

Фото: GLOBAL LOOK press/Zamir Usmanov

Из-за холодных зимних ветров катки Северной столицы зачастую находятся в закрытых помещениях. Для детишек оборудована специальная зона в "Юбилейном" – любимом петербуржцами спорткомплексе. Если все же подростки решатся проверить свою выносливость на свежем воздухе, то их ждет каток на шумной Пионерской площади. Здесь же открыты двери домиков купцов, где предлагается отдохнуть с детьми и полакомиться старинными русскими угощениями и горячими напитками.

Средняя стоимость недельного путешествия на семью из трех человек в период новогодних каникул: 30 тысяч рублей.

Паттайя, Таиланд

В морозные зимние месяцы найдется немало соотечественников, которые с удовольствием отправились бы подальше от родных мест в жаркие края. Наиболее подходящим курортом, где можно почувствовать новогоднюю атмосферу, считается многолюдная Паттайя. Практически все улицы ее центральных кварталов встречают туристов ярким рождественским убранством.

Фото: GLOBAL LOOK press/XYZ PICTURES

Чтобы развлечь детвору можно отправиться гигантский тропический сад "Нонг Нуч", где можно своими глазами увидеть яркое представление с неожиданно шустрыми слонами, играющими в футбол и катающимися на велосипедах. Не менее увлекательным становится посещение любимого русскими туристами открытого зоопарка "Кхао Кхео", где детишки с интересом рассматривают пугливых медвекотов, гордого белого тигра, забавных тапиров и других диковинных зверей животных.

Средняя стоимость недельного путешествия на семью из трех человек в период новогодних каникул: 200 тысяч рублей.

Леви, Финляндия

Большое сказочное путешествие ждет тех, кто решил поехать на Новый год с ребенком в Финляндию. Здесь, среди лапландских просторов, затерялся уютный Леви – один из наиболее известных горнолыжных курортов республики. Для путешественников в поселке оборудовано десять великолепных трасс и столько же подъемников. Неподалеку находится парк, где мирно живут проворные хаски, которые катают детвору и взрослых на специальных скутерах или картах.

Фото: GLOBAL LOOK press/K. Salminen

Благодаря увлекательной экскурсии можно побывать в необычной деревне, где находятся "владения" Санта-Клауса. Ребята с удовольствием фотографируются там с веселым финским Дедом Морозом, катаются на быстрых оленьих упряжках и получают множество приятных впечатлений от знакомства с пряничной кухней, почтой Йоулупукки (так называют лапландского Санта-Клауса) и школой хитрых эльфов.

Средняя стоимость недельного путешествия на семью из трех человек в период новогодних каникул: 200 тысяч рублей.

Москва, Россия

Перечисление всех мест, заранее подготовленных к новогодним торжествам в российской столице, отнимет массу времени. Но зачастую семейные туристы стараются побывать на украшенной иллюминацией Красной площади и расположенном здесь же многолюдном катке, принимающем любителей коньков все зимние месяцы. Неподалеку отсюда построят 7-метровую ледяную горку. Здесь же, на Манежной площади, гостей будет радовать своим пушистым "нарядом" высокая елка.

Фото: GLOBAL LOOK press/Konstantin Kokoshkin

Выбрать одну из 38 рождественских ярмарок, принимающих посетителей все праздничные дни, – нелегкое занятие. Наиболее многолюдным новогодним базаром будет тот, что появится по соседству с Большим театром. Как здесь, так и в других подобных местах детишки могут покататься на быстрых каруселях, отведать вкусных сладостей или поиграть в снежки.

Средняя стоимость недельного путешествия на семью из трех человек в период новогодних каникул: 37 тысяч рублей.

Париж, Франция

Юные гости, приезжающие в Париж, конечно же спешат в поражающий своими размерами "Диснейленд", расположенный в одном из живописных пригородов. Дети становятся здесь не просто зрителями, а участниками необычного парада персонажей известных мультфильмов и яркого лазерного представления. Любому ребенку необыкновенно приятно получить подарок от розовощекого Санта-Клауса, разъезжающего по заснеженным просторам на санях.

Фото: GLOBAL LOOK press/Panoramic

В самой же французской столице ребят ждет несколько многолюдных катков. Одним из наиболее любимых у местных жителей стал тот, что расположен по соседству со зданием мэрии. В период рождественских праздников город пестрит разнообразием ярмарок и базаров. С детьми лучше всего отправиться на новогодний базар, ежедневно принимающий гостей рядом с ярко освещенной Эйфелевой башней. Здесь можно не только приобрести сладости или сувениры, но и заодно побывать на обзорной площадке, с которой представляется возможность увидеть сверкающую иллюминацией французскую столицу.

Средняя стоимость недельного путешествия на семью из трех человек в период новогодних каникул: 120 тысяч рублей.

Автор: Василий Ручкин13 декабря 2016, 10:26

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