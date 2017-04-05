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Почему мужчины умирают раньше

Фото: GLOBAL LOOK press
Морена Морана

Морена Морана блогер

 Топ-блогер ЖЖ, психолог, сексуальный эксперт.
Сегодня я случайно наткнулась на статью про Бриджит Бардо. Статья называлась "Что осталось от бывшего секс-символа эпохи" или что-то в этом роде. Далее незамысловато предлагалось сравнить Бриджит в молодости и спустя 60 лет. А также оценить, как старая кляча смешно вымазалась косметикой, пытаясь закамуфлировать свои 82 года.
прочитано 2548 раз

Читая эти обидные строки, я испытала смешанные чувства. С одной стороны, мне было не понятно, чего именно ждут от почтенной дамы 82 лет! Никто же не воображал себе, в конце концов, что она останется молодой навечно? А получается, что требуется именно это. Обидно, правда? Может быть, Бриджит Бардо уже не торт с точки зрения сексуальности. Она теперь занимается защитой животных, а на лицо просто наплевала. Это все так. Но…

Почему никто не вывешивает фотографии бывших плейбоев с обидными подписями? Почему не смеются над мужскими нелепыми нарядами и попытками продлить молодость? Почему не указывают им на то, что их грудь тоже подвержена силе тяготения… А если и указывают, то в сто раз меньше, чем женщинам. Действительно, почему?

Бриджит Бардо. Фото: Kael Alford/Gettyimages.ru

Сначала я думала, что это просто отвратительное проявление сексизма, но потом, кажется, поняла, в чем именно дело. Мужчин столь почтенного возраста, при этом ведущих активный образ жизни, просто-напросто в десятки раз меньше. Их меньше численно.

В старости мужчин значительно меньше во всех развитых странах мира, где женщины не мрут, как мухи, при родах.

А может быть, мужчины потому редко доживают до глубокой старости, что куда меньше к ней приспособлены? Женщинам уже лет с 40, а то и с 30 начинают твердить про пышное увядание. Женщина въезжает в старость медленно, осознанно, хорошенько все взвесив и подстелив себе соломки уже в районе тридцатника!

Женщины заполонили фитнес-залы и курсы йоги, женщины знают, что алкоголь завтра же отразится на состоянии лица, женщины стараются обеспечить себе полноценный сон и питание и усиленно изучают статьи о гормональной терапии и ботоксе. Они не просто подготовлены к старости, они готовились к ней всю свою молодость!

На мужчину же старость сваливается внезапно. Он о ней и не задумывался особо. Ему никто о ней не говорил. Никто не постил обидные сравнения фотографий "до и после". Никто не предлагал антивозрастную косметику. Да и друзья все утверждали, что потенция в 80 не хуже, чем в 18! Что мужчины не стареют… Что они в любом возрасте ого-го…

Фото: Andrew Burton/Gettyimages.ru

В итоге мужчина оказывается буквально раздавлен старостью. И если это не высокодуховный человек, то он попросту не знает, что делать со своей жизнью дальше.

А женщина… Женщина переживает, конечно. Но не так сильно. Остается деятельной. Наряжается. Красится. Куда-то спешит. У нее была целая жизнь, чтобы подготовиться. 

5 апреля 2017, 13:26

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