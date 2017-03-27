Как победить весенний авитаминоз
Фруктов и овощей в этот период на прилавках магазинов практически нет, а те, что продаются – старые и уже потеряли все свои полезные свойства. А еще наша еда слишком "обработана": масла и парафин, использующиеся при транспортировке, приносят больше вреда, чем пользы. Так как же себя поддержать? Конечно же витаминами!
Лично я Омега-3 принимаю постоянно, а некоторые БАДы – курсом. Вообще, я за то, чтобы любые добавки подбирал врач. Хотя бы потому, что витамины и минералы лучше принимать в разное время дня: одни вещества могут замедлять всасывание других.
Если вы категорически против добавок, то ранней весной в свой рацион включайте много зелени: все виды капусты, пророщенные зерна, сухофрукты, каши, орехи, семена льна, масла холодного отжима и рыбу. Вместо чая можно заваривать шиповник, рябину, клюкву, только правильно используя горячую воду – не крутой кипяток, а градусов примерно 60.
Весной также необходимо:
Теперь подробнее о витаминах Омега. Жирные кислоты бывают насыщенными (употребление которых лучше ограничивать), и ненасыщенными (ряд Омега-3, -6 и -9 жирных кислот).
Продукты с Омега-9 жирными кислотами (оливковое масло, грецкий орех, арахис, семечки, авокадо, фундук) при всей пользе для здоровья содержат мало незаменимых кислот. То есть имеющиеся в них кислоты организм способен сам вырабатывать из Омега-3 и -6 жирных кислот. А некоторые из омега-9– кислот, например, эруковая кислота, могут накапливаться в организме, что нежелательно.
Омега-3 и Омега-6 (их вместе называют витамином F) содержат незаменимые полинасыщенные жирные кислоты, которые обязательно должны поступать в организм с пищей. Именно они регулируют жировой обмен, защищают печень, повышают иммунитет, не дают крови густеть, а нам – впадать в депрессию. Перечислять пользу можно бесконечно. Но важно знать, что Омега-3 и -6 конкурируют между собой в некоторых процессах образования необходимых эйкозаноидов. То есть правильный баланс этих кислот очень важен.
Наилучшее соотношение Омега-6 к Омега-3 это пропорция 4:1. Но диета обычного человека во многих развитых странах примерно 20:1, а такая расстановка увеличивает риск ряда заболеваний. Именно избыток Омега-6 приводит к вялотекущим воспалительным процессам в организме. А вот допускать нехватку в рационе самых ценных Омега-3-кислот явно не стоит.
Суточная норма для здорового человека – 1 г (1000 мг) этих кислот. Можно дополнительно принимать их в капсулах, есть больше жирной морской рыбы и иметь дома льняное масло холодного отжима для салатов и каш, например. Пищевыми источниками Омега-3 являются также горчичное, соевое, рапсовое масло, масло грецких орехов, миндаль, шпинат. Из рыбы – скумбрия, сардины, сельдь, лосось, макрель, тунец, форель, пикша. Обогащайте ваш рацион, и, как говорил Гиппократ, пусть еда будет вашим лекарством.
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