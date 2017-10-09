VW Tiguan: компактный кроссовер для большого города

Volkswagen задает тон в сложном жанре городского кроссовера. Компактный, легкий и технологичный в то же время, этот автомобиль уже давно тихой сапой отвоевывает позиции как у более дорогих, так и у менее качественных марок.

Второе поколение Tiguan ведет свое начало с 2015 года. Облик машины чуть подтянут и заострен. Решетка радиатора стала более узкой. В общем-то все. Ах да, и светодиодные задние фонари.

Название Tiguan составлено из двух слов: Tiger и Iguana. Ирония в том, что построен этот кроссовер на платформе VW Golf Plus, поэтому история о том, что будет, если скрестить ужа и ежа, здесь как нельзя актуальна.

Внешне Тигуан не удивляет, не шокирует, но приятно радует глаз. И, кстати, выглядит куда дороже, чем стоит на самом деле. Так ли обстоит дело внутри, как думаете?

Благодаря оранжевым вставкам, салон совсем не скучный, что не ожидалось от практичных и правильных немцев в автомобиле среднего класса. А дисплей вместо приборной доски вообще замечательный, и может похвастаться кучей режимов отображения данных. Не пугайтесь 15,3 литрам расхода: это было практически сразу после старта, а я люблю давить на педаль сильно. Хотя для “экономичной” машины 12 литров в смешанном режиме – это тоже немало.

Сидеть здесь мне показалось жестковато. То ли кресло не смог настроить, то ли после люксовых тачек моя пятая точка стала привередливой. Хотя форма правильная, и выглядит все очень симпатично.

Сзади ну просто огромное пространство, дающее право автомобилю называться идеальным для дальних поездок большой компанией. Откидные столики – дополнительный бонус. А встроенные подстаканники – это уже дополнительный бонус к дополнительному бонусу.

Вообще в плане держателей для бутылок и стаканов инженеры в этом автомобиле проявили серьезную смекалку. На передних сиденьях это выглядит вот так: при нажатии на кнопку стакан или бутылку обхватывают специальные “клешни”. Делать это со стаканчиком из тонкого пластика, да еще и если там горячий сладкий кофе, настоятельно не рекомендую.

Как едет? Ну как вам сказать. Два литра о ставосьмидесяти лошадях это не так мало, особенно для города. Все портит коробка-робот. И если с места разгон может быть вполне ощутимым, то на скорости больше 50 км/ч попытки резко ускориться выливаются в полное недопонимание и обиду. С учетом того, что подвеска здесь плотная, и хочется поманеврировать, обида становится еще больше.

При всем при этом, дорогу этот автомобиль держит шикарно. Во многом – благодаря системе активного полного привода 4Motion, который подстраивается под тип покрытия и погодные условия.

Мультимедийная система с бортовым компьютером очень порадовала. Голосовое управление вынесено на новый уровень, и с таким количеством команд, общаясь с бортовой системой, начинаешь думать о зарождении в VW Tiguan искусственного интеллекта.

Автомобиль дает водителю советы как не стать банкротом после заправки до полного бака. Отдельное внимание обратите на сокращения.

Со звуком здесь так: акустика очень звонкая, и при прибавлении громкости верхние частоты очень режут уши. Единственный способ это компенсировать – прибрать верха и добавить все остальное. После некоторых экспериментов я решил, что оптимальная настройка эквалайзера выглядит как на картинке. И это максимальное вмешательство, что я когда-либо делал в настройки штатной акустики.

Технология “Easy Open” позволяет открыть багажник, если у вас заняты руки, просто проведя ногой под задним бампером. А вот обратно он так не закрывается, и приходится нажимать на кнопку. Поэтому если вы что-то достаете из машины, то извините. Хотя быть прищемленным багажником благодаря пробежавшей под машиной кошке – тоже удовольствие сомнительное, поэтому отнесем этот пункт к списку фишек, а не недосмотров. Традиционный тест на размещение гитары в багажнике увенчался успехом. Ко вместимости претензий нет.

В общем, Volkswagen Tiguan – хороший компактный кроссовер для городского использования. Несмотря на мою иронию в некоторых моментах, машина приятная в использовании, и отличная по цене и качеству. Покупая машину за 1,3 млн рублей в базе, можно нашпиговать ее опциями, начиная от уже упомянутого активного полного привода, заканчивая различными опциями по акустике, огромным количеством ассистентов вождения (включая автоматическую парковку, дамочки!). И еще, что немаловажно, Volkswagen Tiguan получил звание самого безопасного автомобиля 2016 года.

В 2017 году на автосалоне в Детройте представлена семиместная версия автомобиля, но в нашу страну они поставляться не будут в связи с тем, что по статистике, всемером в России на автомобилях катаются редко. Секундочку, а кто вам на баяне играл?

Обзор подготовлен специально для портала dni.ru