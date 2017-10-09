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VW Tiguan: компактный кроссовер для большого города

Фото: Родион Газманов
Родион Газманов

Родион Газманов блогер

 Российский эстрадный певец, актер, ведущий. Сын Олега Газманова. Стал известен как исполнитель песни "Люси" в дуэте с отцом
Volkswagen задает тон в сложном жанре городского кроссовера. Компактный, легкий и технологичный в то же время, этот автомобиль уже давно тихой сапой отвоевывает позиции как у более дорогих, так и у менее качественных марок.
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Второе поколение Tiguan ведет свое начало с 2015 года. Облик машины чуть подтянут и заострен. Решетка радиатора стала более узкой. В общем-то все. Ах да, и светодиодные задние фонари.

Название Tiguan составлено из двух слов: Tiger и Iguana. Ирония в том, что построен этот кроссовер на платформе VW Golf Plus, поэтому история о том, что будет, если скрестить ужа и ежа, здесь как нельзя актуальна.

Фото: Родион Газманов

Внешне Тигуан не удивляет, не шокирует, но приятно радует глаз. И, кстати, выглядит куда дороже, чем стоит на самом деле. Так ли обстоит дело внутри, как думаете?

Фото: Родион Газманов

Благодаря оранжевым вставкам, салон совсем не скучный, что не ожидалось от практичных и правильных немцев в автомобиле среднего класса. А дисплей вместо приборной доски вообще замечательный, и может похвастаться кучей режимов отображения данных. Не пугайтесь 15,3 литрам расхода: это было практически сразу после старта, а я люблю давить на педаль сильно. Хотя для “экономичной” машины 12 литров в смешанном режиме – это тоже немало.

Фото: Родион Газманов

Сидеть здесь мне показалось жестковато. То ли кресло не смог настроить, то ли после люксовых тачек моя пятая точка стала привередливой. Хотя форма правильная, и выглядит все очень симпатично.

Фото: Родион Газманов

Сзади ну просто огромное пространство, дающее право автомобилю называться идеальным для дальних поездок большой компанией. Откидные столики – дополнительный бонус. А встроенные подстаканники – это уже дополнительный бонус к дополнительному бонусу.

Фото: Родион Газманов

Вообще в плане держателей для бутылок и стаканов инженеры в этом автомобиле проявили серьезную смекалку. На передних сиденьях это выглядит вот так: при нажатии на кнопку стакан или бутылку обхватывают специальные “клешни”. Делать это со стаканчиком из тонкого пластика, да еще и если там горячий сладкий кофе, настоятельно не рекомендую.

Фото: Родион Газманов

Как едет? Ну как вам сказать. Два литра о ставосьмидесяти лошадях это не так мало, особенно для города. Все портит коробка-робот. И если с места разгон может быть вполне ощутимым, то на скорости больше 50 км/ч попытки резко ускориться выливаются в полное недопонимание и обиду. С учетом того, что подвеска здесь плотная, и хочется поманеврировать, обида становится еще больше.

Фото: Родион Газманов

При всем при этом, дорогу этот автомобиль держит шикарно. Во многом – благодаря системе активного полного привода 4Motion, который подстраивается под тип покрытия и погодные условия.

Фото: Родион Газманов

Мультимедийная система с бортовым компьютером очень порадовала. Голосовое управление вынесено на новый уровень, и с таким количеством команд, общаясь с бортовой системой, начинаешь думать о зарождении в VW Tiguan искусственного интеллекта.

Фото: Родион Газманов

Автомобиль дает водителю советы как не стать банкротом после заправки до полного бака. Отдельное внимание обратите на сокращения.

Фото: Родион Газманов

Со звуком здесь так: акустика очень звонкая, и при прибавлении громкости верхние частоты очень режут уши. Единственный способ это компенсировать – прибрать верха и добавить все остальное. После некоторых экспериментов я решил, что оптимальная настройка эквалайзера выглядит как на картинке. И это максимальное вмешательство, что я когда-либо делал в настройки штатной акустики.

Фото: Родион Газманов

Технология “Easy Open” позволяет открыть багажник, если у вас заняты руки, просто проведя ногой под задним бампером. А вот обратно он так не закрывается, и приходится нажимать на кнопку. Поэтому если вы что-то достаете из машины, то извините. Хотя быть прищемленным багажником благодаря пробежавшей под машиной кошке – тоже удовольствие сомнительное, поэтому отнесем этот пункт к списку фишек, а не недосмотров. Традиционный тест на размещение гитары в багажнике увенчался успехом. Ко вместимости претензий нет.

Фото: Родион Газманов

В общем, Volkswagen Tiguan – хороший компактный кроссовер для городского использования. Несмотря на мою иронию в некоторых моментах, машина приятная в использовании, и отличная по цене и качеству. Покупая машину за 1,3 млн рублей в базе, можно нашпиговать ее опциями, начиная от уже упомянутого активного полного привода, заканчивая различными опциями по акустике, огромным количеством ассистентов вождения (включая автоматическую парковку, дамочки!). И еще, что немаловажно, Volkswagen Tiguan получил звание самого безопасного автомобиля 2016 года.

Фото: Родион Газманов

В 2017 году на автосалоне в Детройте представлена семиместная версия автомобиля, но в нашу страну они поставляться не будут в связи с тем, что по статистике, всемером в России на автомобилях катаются редко. Секундочку, а кто вам на баяне играл?

Обзор подготовлен специально для портала dni.ru

9 октября 2017, 15:43

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