В Пермском крае при столкновении двух автомобилей погибли 5 человек

В Пермском красе произошла авария со смертельным исходом. Уточняется, что столкнулись две легковые машины — иномарка и отечественное авто.
В результате случившегося погибли пять человек. Обстоятельства случившегося выясняются, передает RT.
В Пермском красе произошла авария со смертельным исходом. Уточняется, что столкнулись две легковые машины — иномарка и отечественное авто.
В результате случившегося погибли пять человек. Обстоятельства случившегося выясняются, передает RT.
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