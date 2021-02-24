Под Тверью в аварии с участием фуры погибли три человека

Серьезная авария произошла в Тверской области. По данным, распространяемым прессой, столкнулись фура и иномарка.
Три пассажира легковушки погибли. Водитель крупногабаритного транспортного средства отделался легкими травмами, сообщает RT. На месте работают эксперты.
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