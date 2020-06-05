В Петербурге дорогостоящая иномарка протаранила фургон

В Петербурге водитель BMW протаранил фургон. Из-за ДТП на дороге образовалась пробка.
На данный момент информации о пострадавших не поступало. Экспертам предстоит выяснить все обстоятельства ЧП.
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