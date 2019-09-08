В жуткой аварии под Санкт-Петербургом погибли люди

Три человека погибли в лобовом столкновении под Санкт-Петербургом. Ночью на трассе иномарка выскочила на встречку и врезалась в BMW. В результате аварии погибли водитель и двое пассажиров BMW, водитель "Хонды" госпитализирована с тяжелыми травмами в больницу, пишет Telegram-канал "Hue".
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