В жуткой аварии под Санкт-Петербургом погибли люди

Три человека погибли в лобовом столкновении под Санкт-Петербургом. Ночью на трассе ​иномарка выскочила на встречку и врезалась в BMW. В результате аварии погибли водитель и двое пассажиров BMW, водитель "Хонды" госпитализирована с тяжелыми травмами в больницу, пишет Telegram-канал "Hue".