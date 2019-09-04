Школьный автобус попал в серьезную аварию под Москвой

Под клином пустой школьный автобус врезался в легковой автомобиль. ДТП произошло на повороте в деревню Масюгино. Уточняется, что виновником случившегося является водитель Daewoo Matiz, который не пропустил на перекрестке школьный автобус. Удар был такой силы, что Газель перевернулась на крышу. По предварительным данным, пострадал только водитель легкового авто. А его госпитализации данных нет, пишет сайт "Подмосковье сегодня".
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