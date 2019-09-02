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В Удмуртии пенсионер погиб в страшной аварии

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На территории Завьяловского района Удмуртии произошла смертельная авария. 32-летний водитель иномарки сбил пенсионера.

Известно, что пешеход был без светоотражающих элементов. В результате ДТП пешеход получил смертельную травму, пишет ИА "Удмуртия"

2 сентября 2019, 21:20

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