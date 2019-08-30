В Башкирии водитель иномарки сбил женщину на пешеходном переходе

В Башкирии в Стерлитамаке иномарка сбила женщину на переходном переходе. Пострадавшую пришлось срочно госпитализировать.
По данным ToDay News Ufa, наезд на пешехода совершил 77-летний пенсионер. Во время ЧП он был за рулем иномарки “Renault SR”. Все обстоятельства случившегося выясняются.
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