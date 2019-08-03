Два человека пострадали: в Москве столкнулись полицейская машина и такси

В субботу, 3 августа, в центре Москвы произошла серьезная авария. На Большой Сухаревской площади столкнулись такси и патрульная машина.
В результате ДТП пострадали сотрудник правоохранительных органов и пассажирка такси. Женщину госпитализировали. Другие подробности случившегося устанавливаются, передает "Вечерняя Москва".
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