Протащил по обочине: под Москвой водитель иномарки сбил велосипедиста

В подмосковной Лобне водитель иномарки сбил велосипедиста. Пострадавший попал в реанимацию.
По данным сайта "Подмосковье сегодня", водитель за рулем автомобиля Ford вылетел с трассы, переехал велосипедиста и протащил его несколько метров по обочине. Пострадавший мужчина чудом выжил. Его доставили в лобненскую больницу в крайне тяжелом состоянии.
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