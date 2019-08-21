Под Курганом в страшном ДТП погибли мать и ребенок

В Курганской области произошло смертельное ДТП с участием Kia Rio и Kia Sportage. Первый автомобиль выехал на встречную полосу, но не успел совершить обгон и столкнулся с внедорожником, пишет Life.
В результате, женщина и девятилетний мальчик, находившиеся в салоне легковушки, погибли. Также жертвой ДТА стала женщина-пассажир внедорожника. Водитель автомобиля Kia Rio и пассажир-подросток госпитализированы с травмами.
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