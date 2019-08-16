Один человек погиб: в Башкирии случилось серьезное ДТП

В среду, 15 августа, в Белорецке столкнулись иномарки BMW-325 и Daewoo Nexia. По предварительной информации, один из автомобилей пытался выехать с автозаправки и не уступил дорогу другой машине. После столкновения автомобиль BMW загорелся.
В результате ДТП погибла водитель Daewoo Nexia, еще трое человек пострадали. Их доставили в больницу. Другие подробности аварии устанавливаются, сообщает ToDay News Ufa.
Популярные темы форума
Библия — главная книга или завиральные истории?
Мальчики
Мужчина стрелец
Сын позор семьи
Дети и родители
Не хочет делать менет
ЯЗЫЧНИКИ ЭТО КТО????
Выйти замуж на мусульманина
Сбила собаку
Почему муж отдаёт все деньги жене?