В Башкирии в ДТП с грузовиком пострадали два человека

Во вторник, 23 июля, в Башкирии произошла серьезная авария. В Чишминском районе столкнулись автомобили Renault Logan и Toyota Platz, после чего первая иномарка врезалась в грузовик "КамАЗ".
В результате ДТП пострадали водитель и пассажир машины Renault Logan. Их доставили в больницу. Другие подробности аварии выясняют правоохранители, передает ToDayNews Ufa.
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