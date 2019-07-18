Пострадали водитель и пассажир: в Башкирии произошло серьезное ДТП

В среду, 17 июля, в Туймазинском районе Башкирии произошло серьезное ДТП. Водитель автомобиль Kia Ceed, пытаясь обогнать машину Renault Sandero, совершил с ней столкновение.
В результате Kia Ceed съехал в кювет и опрокинулся. Пострадали водитель иномарки и пассажир. Их экстренно доставили в больницу. Другие подробности аварии уточняются, сообщает ToDayNews Ufa.
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