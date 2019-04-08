Пять большегрузов столкнулось на МКАД

Массовое ДТП с участием большегрузов произошло на 21-м километре МКАД в ночь на 8 апреля. Об этом сообщает телеканал "360".
По данным портала, столкнулись пять грузовых автомобилей. Один человек – водитель машины Зил "Бычок" получил ранение, его зажало в кабине кузова. О других пострадавших сведений не поступало. Отмечается, что на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и спасатели. Движения на данном участке почти восстановлено, участвующие в аварии машины уже отбуксированы на стоянку, отмечает "Москва 24".
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