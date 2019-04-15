Под Щербинкой "гонщик" на BMW утопил машину в пруду

Водитель на BMW X6 улетел в пруд в районе деревни Старосырово, недалеко от Щербинки. Об этом пишет портал "Подмосковье сегодня".
По словам очевидцев, мужчина не соблюдал скоростной режим и не справился с управлением на крутом повороте. Он сумел выбраться из машины, когда та пошла под воду, и вплавь добрался до берега.
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