Под Щербинкой "гонщик" на BMW утопил машину в пруду

Водитель на BMW X6 улетел в пруд в районе деревни Старосырово, недалеко от Щербинки. Об этом пишет портал "Подмосковье сегодня".

По словам очевидцев, мужчина не соблюдал скоростной режим и не справился с управлением на крутом повороте. Он сумел выбраться из машины, когда та пошла под воду, и вплавь добрался до берега.



