Супруг Елизаветы II занялся продажей подержанных авто

Герцог Эдинбургский выставил на продажу свой Range Rover. Подержанный автомобиль оценен вдвое дороже, чем его новенький эквивалент в обычном автосалоне - видимо, сказывается его принадлежность к королевскому гаражу.

Состояние машины отличное – во всяком случае, лучше, чем у Land Rover, на котором принц Филипп недавно попал в ДТП. Британские СМИ отмечают, что покупателям следует быть особенно внимательными – учитывая далеко не выдающиеся водительские навыки прежнего владельца.

Супруг Елизаветы II выставил цену в 129 тысяч 850 фунтов стерлингов. Это намного дороже, чем стоит новая машина – в британских автосалонах она продается за 105 тысяч. Принц Филипп, видимо, рассчитывает, что покупатели польстятся на исключительность автомобиля: его обитые кожей цвета слоновой кости сиденья принимали в свои объятья не только королеву Великобритании с супругом, но и бывшего президента США Барака Обаму с женой Мишель, которые гостили в Виндзоре в 2016 году, пишет британская Express.

Напомним, недавно 97-летний супруг королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский принц Филипп попал в ДТП в графстве Норфолк. Он находился в Range Rover, который в результате аварии перевернулся. Два человека в другой машине получили легкие травмы, им оказали медицинскую помощь.

Принц Филипп позже опубликовал открытое письмо с извинениями пострадавшим. А британские СМИ заключили, что у герцога Эдинбургского пора отобрать ключи.

