Не Меган Маркл: что может взбесить Елизавету II

Бывший шеф-повар королевской кухни Даррен Макгреди рассказал о вкусовых пристрастиях Ее Величества. О любимых блюдах и ненавистных продуктах Елизаветы II он написал в своей книге "Есть по-королевски".

Британская королева, как утверждает Макгреди, предпочитает есть бананы при помощи столовых приборов. Сначала она срезает верхнюю и нижнюю часть фрукта ножом, потом аккуратно избавляется от кожуры. Затем она режет банан на маленькие кусочки и только тогда ест. Повар объяснил такой подход к этому продукту хорошими манерами Елизаветы II. Он добавил, что она любит сезонные овощи и нежирную еду – рыбу на гриле или курицу.

Что касается вкусовых антипатий Ее Величества, то королева не употребляет в пищу лук и чеснок. Ее супруг Филипп, наоборот, обожает чеснок. "Вы никогда не увидите, как королеве подают чеснок, но принц Филипп любит его", – передает слова Даррена телеканал "360". Он отметил, что Елизавета II избегает еды, содержащей крахмал, а также не ест пасту и моллюсков – последние могут привести к отравлению.

Даррен Макгреди работал шеф-поваром в Букингемском дворце с 1982 года. В книге мужчина вспоминает свое первое задание – нарезать морковь. Сначала он подумал, что ее подадут самой королеве, однако овощ отнесли ее лошадям. С 1993 года Макгреди был переведен на службу в Кенсингтонский дворец и был личным шеф-поваром принцессы Дианы вплоть до ее смерти в 1997-м.

Ранее "Дни.ру" рассказали о том, что британская королева Елизавета II лично принимала участие в споре о том, какую тиару должна надеть Меган Маркл на свадьбу с принцем Гарри. Меган хотела надеть тиару с изумрудами, однако ей сказали, что она не сможет появиться в этом украшении на торжественной церемонии. "Это был настолько серьезный спор, что сама королева захотела лично поговорить с принцем", – сообщил анонимный источник. Ее Величество сказала внуку, что Маркл "не может иметь все, что захочет".