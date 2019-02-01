Есть пострадавшие: в Башкирии вылетел в кювет автобус с детьми

Днем 1 февраля на 16-м километре трассы Учалы – Ахуново – Карагай в Учалинском районе Башкирии автобус "ПАЗ" съехал в кювет и опрокинулся, передает портал ToDay News Ufa. В момент ДТП внутри находились пассажиры, среди которых девять детей. По последним данным, в результате аварии пострадали двое человек – сопровождавшая школьников учительница и школьница.
Известно, что автобус развозил детей из школы по домам. Они были пристегнуты ремнями безопасности. За рулем транспортного средства находился 66-летний местный житель.
По факту произошедшего проводится проверка. Медицинское освидетельствование не выявило признаков алкогольного опьянения у водителя.
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